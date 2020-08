Accros de la chanson: les lauréats seront connus dimanche

Une fois de plus, la finale du concours Accros de la chanson se tient autour des festivités du 15 août. Cette fois, c’est dans un tout autre esprit que les six finalistes évolueront. Pas de grande foule extérieure comme à la Place 1604 en 2019, mais plutôt une scène intérieure, un public restreint et des caméras pour capter le tout.

Selon le représentant du concours à la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) et finaliste, Samuel Mallais, cette finale inédite leur a permis de se familiariser avec d’autres aspects de l’industrie musicale. Le spectacle a été filmé au Centre des congrès de Shippagan.

«Cette année, il faut prendre le positif dans ce qui se passe. Avec les caméras, le tournage, ça nous a donné une autre expérience et je pense que ça nous prépare à ce qui peut arriver assez régulièrement, des shows télévisés et des Facebook live. Ça nous a donné une mini-formation et si jamais les finalistes veulent faire un live, ils auront plus d’outils et il sauront plus comment réagir devant une caméra.»

Samuel Mallais qui avait remporté la finale groupe en 2019 avec la formation Ananas estime que le public qui regardera l’événement en ligne dimanche soir aura droit à un spectacle très professionnel sur le plan visuel et sonore.

La variété des genres musicaux sera au rendez-vous, mentionne le représentant. Rock alternatif, folk, métal, punk, pop, chanson; chacun des finalistes a son propre style. Ils seront jugés par un jury formé de Carol Doucet de Le Grenier musique, Marc Arsenault du Festival Acadie Rock et le chanteur Jason Guerrette. D’ailleurs, il est possible d’avoir un petit avant-goût de leur univers en écoutant l’album des finalistes d’Accros de la chanson 2020.

Si Samuel Mallais a eu envie de s’inscrire à nouveau au concours cette année, c’est qu’il apprécie l’expérience et la formation qui leur est offerte. Cela lui permet aussi d’explorer son style personnel fortement influencé par Louis-Jean Cormier. Celui qui s’apprête à entreprendre des études collégiales au Québec en technologie sonore veut multiplier les contacts avec les gens de l’industrie musicale.

«Accros qui est là pour donner un tremplin aux jeunes artistes et j’aime les formations qu’on peut avoir et les contacts. Ça aide tout le temps», a poursuivi le musicien de 18 ans qui figure aussi parmi les demi-finalistes du Festival international de la chanson de Granby.

La finale est diffusée sur les pages Facebook du Festival Acadie Rock et d’Accros de la chanson ce dimanche 16 août à 20h. En plus d’un invité surprise, le parrain du concours 2020, Simon Daniel, offrira aussi une prestation. Chaque finaliste interprétera deux de ses compositions, dont certaines qui figurent sur l’album d’Accros de la chanson.

Voici donc la liste des finalistes dans la catégorie solo: Samuel Mallais, Aiden Ingersoll et Emma Raymond. Dans la catégorie groupe, on retrouve In Extremis, Event Horizon et A.M.E.