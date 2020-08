Julie Aubé: le plaisir de la scène retrouvé

Il y avait plusieurs mois que Julie Aubé n’était pas montée sur scène. D’abord un peu intimidée de jouer à nouveau devant un public, la jeune auteure-compositrice-interprète de Memramcook a rapidement regagné son assurance pour offrir un tour de chant acoustique en toute simplicité, chaudement applaudi par les spectateurs.

En montant sur la petite scène extérieure du Verger Belliveau devant un groupe réduit à 50 personnes dispersées afin de respecter les mesures de distanciation, Julie Aubé a confié au public qu’elle était nerveuse. «Ça fait longtemps que j’ai pas fait ça, a partagé l’artiste et poète. On dirait que j’ai perdu un peu l’habitude. D’habitude, ça me venait si aisément, je n’avais pas peur, les chansons sont dans moi, je les connais, mais là, juste de venir ici, j’avais peur parce que je suis tellement ailleurs depuis six mois», a-t-elle confié en entrevue à l’issue de sa prestation.

Accompagnée de Mike Trask à la batterie, la chanteuse de Hay Babies a revisité principalement les pièces de son album solo Joie de Vivre, sorti en 2017, dans une version très épurée, s’éloignant ainsi du folk-rock électrique un peu rétro que l’on retrouve sur son disque. Si à cette époque, elle s’identifiait à ces chansons, elle confie qu’elle se remet davantage en question aujourd’hui.

«Je ne doute pas sur les affaires de tous les jours. Mais quand ça vient à jouer toute seule, le plus que je vieillis, le plus que j’ai peur de le faire. Quand j’ai commencé à 18 ans, je n’avais aucun tracas. Mais partager quelque chose que j’ai créé, c’est une nouvelle peur qui s’amplifie juste derrière moi. Je pense que quand on vieillit, on a plus de vécu et ce qu’on raconte est encore plus personnel, avec des thèmes profonds et touchants.»

Son retour sur scène s’est fait tout en douceur devant un public très attentif et heureux de voir un spectacle en chair et en os. Il faut dire qu’il s’agit du seul concert en personne que propose le Festival Acadie Rock qui s’est tourné, cette année, vers une programmation principalement virtuelle pour les raisons que l’on connaît.

Lumineuse, la chanteuse a pu ainsi retrouver le plaisir de faire de la musique et de partager ses créations. Toutes ses chansons sont inspirées d’histoires vécues ou encore de personnes qui lui sont chères. Elle a même osé une nouvelle composition Au mitan de la Vallée et une reprise d’un chanson très émouvante de Zachary Richard, Laisse ton amour éparpillé.

«Ça fait du bien, ça me rappelle que c’est ça mon but dans la vie, pourquoi je suis là, pour faire de la musique, pour créer. Ça m’a même donné envie de finir une nouvelle chanson. Même que j’en ai fini quelques-unes et ça m’a donné envie d’écrire et de continuer. J’ai la piqûre.»

Si sa priorité et sa principale passion demeurent les Hay Babies qui reprendront possiblement la tournée cet automne, il reste qu’elle caresse toujours le projet de réaliser un deuxième album solo.

«Ça me met dans un espace créatif. C’est comme un muscle, il faut le faire travailler. Quand j’écris chaque jour, je trouve que je m’améliore, j’aime plus mes idées. Faire un album solo, ça me permet de m’épanouir comme écrivaine et musicienne.»

La poésie occupe aussi une place importante dans sa vie. Même si elle écrit sur une base quotidienne, celle qui avait publié un premier recueil, La poetrie de l’écrivante (2016), n’envisage pas encore de nouveau projet de publication.

«J’ai plein de poèmes, mais je ne travaille pas vraiment pour les mettre dans un recueil. Je file comme j’ai besoin d’un éditeur et de gens pour m’aider à finir mes projets de littérature.»

Sa langue, celle de sa grand-mère rejaillit dans tout ce qu’elle fait. Elle y tient parce qu’elle ne veut surtout pas que cette langue formée de vieux mots acadiens se perde.

«Rimer c’est un truc, mais aussi pour moi, c’est de trouver les beaux vieux mots qui nous font rappeler quelque chose.»

Son spectacle présenté au Verger Belliveau, mercredi, sera diffusé sur la page Facebook du Festival Acadie Rock dimanche à 16h. Julie Aubé sera aussi du spectacle télévisé du 15 août. Mentionnons que toutes les prestations du Festival Acadie Rock demeureront en ligne jusqu’au 28 août.