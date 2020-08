Les légendes visuelles de Marjolaine Bourgeois

Colorées, les nouvelles œuvres de Marjolaine Bourgeois évoquent avec poésie les îles de son enfance. Dans cette collection exposée à la Galerie Sans Nom à Moncton, l’artiste nous invite à découvrir ses légendes visuelles.

En entrant dans la galerie, on est d’abord saisi par l’abondance d’images et de couleurs. La mer et l’environnement des Îles-de-la-Madeleine nous entourent dans cette exposition qui s’intitule Les légendes de la demoiselle. C’est assez spectaculaire. Native des îles, Marjolaine Bourgeois explore à fond cette thématique en puisant dans ses souvenirs de jeunesse, les histoires qu’on lui a racontées et tout ce qui a meublé son imaginaire d’artiste. Habituellement, les légendes sont racontées, mais l’artiste a choisi de les broder en images.

«Dans le dictionnaire, j’ai vu une définition de légende qui disait histoires racontées qui sont ensuite brodées. Ça m’a beaucoup parlé parce que je travaille beaucoup avec le textile», a partagé l’artiste en entrevue à la Galerie Sans Nom.

Elle propose 24 œuvres réalisées sur des tissus qu’elle a brodés, tissés et sur lesquels, elle a imprimé des images. Ses assemblages de photographies retouchées ou agrandies, de dessins et d’imprimés sont créés à partir de différentes techniques.

«J’ai développé une technique pour transférer les images sur du tissu, donc c’est le fun parce que ça me permet d’utiliser des images que j’imprime ou que je photographie ou que j’agrandis. Il faut que je les retouche un peu après avec de l’acrylique. Cette technique me permet vraiment de m’exprimer comme je veux. Je suis dans mon élément.»

Les demoiselles désignent les petites collines typiques du paysage des Îles-de-la-Madeleine. Celle qui a bénéficié d’une bourse du Conseil des arts du Canada pour réaliser ce projet estime qu’elle en est encore au début de cette nouvelle série d’œuvres qu’elle a adoré réaliser.

«Je suis un peu la demoiselle et ce sont mes légendes à moi que j’ai brodées. Je suis partie d’éléments qui pourraient être des légendes des îles, mais c’est moi qui me crée des légendes à partir du réel. C’est juste un début parce que je sens que j’ai découvert la surface. Je crois que je vais continuer ce projet-ci parce que je l’ai juste effleuré. Ça m’a donné le goût d’en faire plus», a ajouté l’artiste.

On est devant des assemblages d’images qui émanent des îles ou qui évoquent celles-ci. L’artiste rappelle que les îles regorgent d’histoires et de légendes. Dans cette collection, on retrouve, entre autres, deux pièces inspirées de la technique traditionnelle de tissage de catalogne. La mère de l’artiste fabriquait des catalognes qui sont des couvertures tissées. Pour réaliser les siennes, Marjolaine Bourgeois s’est rendue en Espagne afin de prendre part à une résidence de création. Sur ses deux œuvres, on peut voir des images de l’Espagne. «Ce sont des catalognes à ma manière.»

Une oeuvre de l’exposition Les légendes de la demoiselle de Marjolaine Bourgeois. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Une oeuvre de l’exposition Les légendes de la demoiselle de Marjolaine Bourgeois. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Une oeuvre de l’expositions Les légendes de la demoiselle de Marjolaine Bourgeois. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Son exposition Les légendes de la demoiselle est présentée dans le cadre du Festival Acadie Rock et demeurera en montre pendant au moins un mois. Marjolaine Bourgeois qui a été l’artiste à l’honneur de l’encan annuel du Centre culturel Aberdeen en 2019 a son studio de création au Centre depuis plusieurs années. Son exposition vaut définitivement le détour.