Alexandra Hernandez: l’artiste de Saint-Pierre-et-Miquelon revient à la musique

Après une pause de quelques années, l’artiste de Saint-Pierre-et-Miquelon, Alexandra Hernandez, revient à la musique en offrant un survol de ses nouvelles compositions fortement inspirées de son coin de pays, de ses origines et de la nature.

S’estime-t-elle davantage française, acadienne ou nord-américaine? Toutes ces réponses sont bonnes. Alexandra Hernandez a toujours exploré des thématiques liées à son territoire, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Celle qui a vécu de sa musique en France pendant une dizaine d’années et qui a un parcours déjà bien rempli est retournée vivre sur son archipel natal en 2015. Elle a deux albums à son actif, dont le plus récent Lula-Rose paru en 2012.

«Il fallait que je rentre chez nous. Je n’arrivais pas à me sentir chez moi ailleurs qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon. J’avais besoin de sentir cette terre-là sous mes pieds, de retrouver un endroit à taille humaine, mais je suis ouverte, je vais peut-être être amenée à vivre ailleurs plus tard, je ne sais pas de quoi va être fait demain», a exprimé l’artiste au cours d’un entretien téléphonique.

Depuis 2015, elle a mis la musique un peu de côté pour se tourner vers la radio, l’enseignement et l’organisation du festival des Transboréales. C’est à l’invitation du Festival Acadie Rock qu’elle a eu envie de se remettre à la chanson. Elle a ressorti de ses tiroirs des bouts de textes et de musiques pour créer de nouvelles chansons.

Dans toutes ces années, son rapport à la scène et au public a changé. Dans le festival qu’elle a fondé, elle essaie justement de sortir des sentiers battus en présentant des concerts dans des lieux inhabituels avec de plus petites jauges. Cela peut se faire à l’extérieur, sous les arbres ou près de la mer.

«J’accorde assez d’importance à ce qui entoure le moment du spectacle. Le rapport à la nature et à la mer, ça me parle beaucoup. L’idée est de sortir des murs conventionnels des salles.»

Elle revient donc dans le paysage musical dans cet esprit. C’est entouré d’arbres depuis les Landes, dans le sud-ouest de la France, où elle est se trouve en ce moment, qu’elle offre son spectacle virtuel. Seule avec une guitare et un micro, elle propose un tour de chant tout en simplicité.

«J’aurais voulu être Joan Baez dans la vie…», lance celle qui a de fortes influences folk, même si pendant plusieurs années elle a joué du saxophone dans des groupes de jazz.

Pour l’auteure-compositrice, les mots ont beaucoup d’importance. Parfois, les chansons viennent par la musique, tandis que certaines arrivent par les mots.

Ouverte sur le monde

Sa mère étant une Cormier, toute son histoire du côté maternel est acadienne.

«Ça me tient à coeur de trouver que Saint-Pierre-et-Miquelon c’est aussi l’Acadie. L’île de Miquelon a été peuplée que par des Acadiens qui sont venus, repartis et revenus. C’est fort chez nous. Saint-Pierre a été peuplée par des Marins qui venaient plus de l’Europe.»

L’artiste rappelle que le mélange des identités francophones est très fort chez elle. Les Transboréales célèbrent d’ailleurs cette rencontre entre les Canadiens et les Français.

«Autant je peux me sentir un petit peu chez moi partout, mais les autres ont l’impression que je suis étrangère quand je vais en Acadie et quand je vais en France, ils me prennent pour une Canadienne. C’est assez spécial comme position, on est vraiment entre les deux.»

Si elle envisage de faire un retour sur disque et sur scène, ce sera à sa façon, très simplement tout en maintenant un rapport naturel avec la musique.

«La musique amène à rencontrer des gens, ça m’enrichit beaucoup. C’est une belle façon de voyager et d’échanger. Après, je suis assez ouverte, j’aimerais aussi pouvoir travailler avec d’autres artistes qui viennent d’ailleurs. Je trouve ça important de sortir de son confort et d’aller travailler avec des gens d’influences et de cultures différentes.»

Son concert virtuel est présenté sur la page Facebook du Festival Acadie Rock lundi à 18h et demeurera en ligne jusqu’au 28 août.