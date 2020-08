Célébrer l’oeuvre de Beethoven avec un concert devant public

Fébrile à l’idée de jouer à nouveau devant un public, le pianiste Pierre-André Doucet célébrera, entre autres, le 250e anniversaire de Beethoven, un compositeur qu’il qualifie de révolutionnaire.

«C’est un compositeur que j’affectionne beaucoup. C’était un révolutionnaire, un personnage qui s’associait avec les grands penseurs et les grands artistes de son époque qui cherchait vraiment à transformer la discipline et la société dans laquelle il vivait à travers son art, donc c’est un personnage assez singulier et on pensait que c’était important de souligner son apport au monde musical le temps d’un concert», a déclaré le pianiste et codirecteur artistique de l’Été musical de Barachois.

La série classique, qui depuis le début de l’été propose des récitals et des activités virtuelles, présentera trois concerts devant public les jeudis à compter du 20 août.

Comme l’Église historique de Barachois demeure fermée pour la saison, les concerts auront lieu dans deux salles à Moncton.

Comme premier concert, on propose Bonne fête, Beethoven! qui mettra en vedette Pierre-André Doucet, la violoniste Lucia Rodriguez et le violoncelliste Jaeyoung Chong.

Le programme propose deux œuvres que le compositeur et pianiste allemand a écrites un peu plus tard dans sa vie après avoir traversé des périodes difficiles.

Selon le pianiste de Moncton, ce sont des œuvres éclatantes et rayonnantes qui représentent la volonté et l’espoir du compositeur (Variations sur un thème de la Flûte enchantée de Mozart, ainsi que le Trio avec piano en mi bémol majeur, opus 70).

Les musiciens cherchent à refléter dans ce programme le parcours de Beethoven. Pierre-André Doucet rappelle que le compositeur a créé sa propre carrière et qu’il est un des premiers compositeurs qui ne dépendaient pas d’une cour ou d’une institution religieuse pour créer.

«C’était un entrepreneur en plus d’être un musicien et c’est quelqu’un aussi qui a dû traverser des périodes très difficiles dans sa vie parce qu’il ne répondait pas à personne quand venait le temps de créer et qu’il n’avait pas d’employeur stable. Il a eu des hauts et des bas, ce qui ressemble beaucoup à ce qui se passe avec plusieurs artistes en 2020. Et puis aussi, c’est quelqu’un qui a souffert de surdité et qui a quand même persisté et continué à créer malgré cette embûche-là.»

La violoniste Lucia Rodriguez sera également du concert anniversaire de Beethoven. – Gracieuseté

Du virtuel à la scène

Si l’Été musical a réussi jusqu’à présent à offrir une belle saison de façon virtuelle pour son 40e anniversaire dépassant largement les attentes des organisateurs, il reste que rien ne peut remplacer un concert en direct, juge le pianiste.

«Malgré les efforts qu’on a mis dans le virtuel, ça reste que c’est hors contexte, c’est dénaturé. Il manque un élément crucial à la création musicale et cet élément-là, c’est le public. On le sent quand on est sur scène, on sait quand il y a des gens dans la salle même s’ils sont en silence total, on le sait quelle est la réaction qui est en train de se faire ressentir. Il y a une connexion qui est vitale à la création musicale, donc nous c’est certain qu’on avait très hâte de retourner en salle pour être capable de non seulement revivre ce discours-là en tant qu’artiste, mais aussi pour permettre au public de vivre plus pleinement le processus de création musicale», a exprimé le pianiste.

Celui qui depuis deux ans jouait de la musique de chambre sur des navires de croisière dans le cadre du projet Lincoln Center stage, a vu s’envoler neuf mois de travail en raison de la pandémie. Il confie que pendant deux mois, il n’a pratiquement plus touché à son piano, sachant qu’il n’avait plus de travail. Il a réfléchi à son avenir comme musicien.

«Ça va faire du bien de retourner sur scène. Sachant qu’on va jouer pour un public et qu’il y aura cette connexion avec les gens et sachant aussi que les gens en ont soif de cette connexion-là. On est très fébrile et puis on est très heureux et très choyé d’avoir cette occasion-là. On reconnaît que ce ne sont pas tous les artistes et toutes les séries qui ont la capacité de faire ce qu’on fait présentement, donc on est très choyé de faire ça et on a très hâte.»

Il sera aussi du troisième concert En trio avec le violoncelliste Jaeyong Chong et la flûtiste Karin Aurell pour interpréter des oeuvres de Bohuslav Martinù et de Carl Maria Weber.

Le deuxième rendez-vous propose de découvrir le spectacle Envol du quintette à vents Ventus Machina et du narrateur Alain Clavette. Ce sera présenté, le 27 août, à la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption en partenariat avec le Musée MR21.

Les deux autres concerts ont lieu au Central United Church (20 août et 3 septembre). Les directeurs artistiques encouragent fortement les gens à se procurer des billets à l’avance, ce qui facilitera grandement la tâche des organisateurs. L’accès sera limité afin de respecter les règles de distanciation physique. Les concerts seront aussi diffusés ultérieurement sur la page Facebook et YouTube de l’Été musical.