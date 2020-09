Une galerie de Fredericton à la découverte des artistes du Nord

Des galeristes de Fredericton sont allés à la rencontre des artistes du Nord de la province, d’Edmundston à Caraquet, afin de créer une exposition qui mettra en lumière leur travail. Profondément inspiré par la nature, chacun des 14 créateurs propose une approche très personnelle, souligne Véronique Thériault de la Galerie 78.

Si on invite les Néo-Brunswickois à visiter leur province, pourquoi ne pas alors explorer le territoire par la création artistique de différentes régions, estiment les responsables de la Galerie 78 à Fredericton qui ont sélectionné 14 artistes visuels des régions du Madawaska, du Restigouche et de Chaleur jusqu’à la Péninsule acadienne. Leur travail sera présenté dans l’exposition intitulée Nos voisins de la Côte-Nord et de la République.

«On veut vraiment montrer des artistes de la province et explorer le Nouveau-Brunswick ailleurs que dans le sud-ouest, Moncton, Saint-Jean et Fredericton», a déclaré Véronique Thériault.

En plus de produire cette exposition, les galeristes ont visité les studios de tous les artistes afin de voir un peu l’impact de l’isolement et de la distanciation physique sur leur pratique artistique.

«On voulait leur demander comment il continue de travailler durant ce temps d’isolement et de distance physique, si leur pratique d’art leur donne encore de la joie et de l’inspiration. Leur réponse était oui. Il continue à faire beaucoup d’œuvres très intéressantes. Les 14 artistes étaient tous excités de participer à cette exposition», a-t-elle poursuivi.

Ces créateurs ont un puissant esprit de lieu et sont profondément influencés par la nature qui les entoure. L’espace, les cycles et le silence les inspirent, explique Véronique Thériault. Celle-ci constate que les artistes reconnaissent aussi la signification des relations humaines en ces temps, la collaboration et l’importance de transmettre leurs connaissances et leurs visions artistiques aux autres.

En plus d’être présentée dans une salle de la galerie, l’exposition qui réunira un grand nombre d’œuvres s’étendra jusque dans les corridors de la galerie. Chaque artiste aura quatre ou cinq pièces. Acrylique, huile, aquarelle, photographie, céramique, installations, textiles, tapis hooké et œuvres en mix média figurent à la collection. Les créateurs utilisent plusieurs médiums et techniques. Ce sont des œuvres récentes qui abordent différentes thématiques.

«Quand on a visité les studios, on était vraiment inspiré et c’est intéressant de voir le processus d’art et on a choisi un peu plus d’œuvres qu’on pensait initialement.»

«C’est vraiment beau de voir comment ils ont amené leur propre vision et leur passion à faire des choses. C’était vraiment beau à voir», a-t-elle ajouté.

L’exposition est présentée du 11 septembre au 3 octobre. Le vernissage se déroulera le 11 septembre de 16h à 19h. Voici les artistes en vedette: Emilie Grace Lavoie, Vicky Lentz, Danielle Saulnier, Serge Richard, Mélanie Parent, Maurice Cormier, Lucie Quintal, Bernard Quintal, Céline Genest, Carolle LeBlanc, Réjean Roy, Cynthia De Coste, Nicole Haché et Denis Lanteigne.