Wilfred LeBouthillier se tourne vers la réalisation

Quand le milieu du spectacle s’est retrouvé paralysé en raison de la pandémie, Wilfred LeBouthillier a choisi de se tourner vers d’autres avenues artistiques, soit la réalisation, un domaine qui l’intéresse de plus en plus.

«J’aime mieux avancer dans le domaine, mais d’une différente façon. J’ai tout le temps souhaité faire de la vidéo. Je me suis équipé dernièrement. J’ai fait une classe de maître en ligne, j’ai vraiment approfondi mes connaissances par rapport à la vidéo. J’ai apporté mon équipement et mon studio à Tracadie», a partagé l’auteur-compositeur-interprète.

Il travaille, entre autres, à la réalisation de l’album des Gars du Nord qui n’est pas encore tout à fait terminé, en plus de réaliser un premier vidéoclip de la chanson Saint-Tranquille de Danny Boudreau. Ce premier extrait du 10e album, La lune et le soleil, du chanteur de Petit-Rocher, dont la sortie est prévue le 30 octobre, a été lancé mercredi sur les plateformes numériques. La nouvelle composition de Danny Boudreau aux couleurs country plonge dans les années 1970 dans un village un peu perdu et intemporel où l’on se sent bien. Le chanteur retourne dans son village 50 ans plus tard où il se remémore des souvenirs. Le Village historique acadien où a été filmé le vidéoclip était tout indiqué pour cette production. Ils avaient besoin d’une demeure familiale qui rappelle les maisons de ferme.

«C’est comme un parallèle entre lui et ce qui se passe dans sa vie quand il était jeune. Il retourne dans ses souvenirs et dans leur vieux temps au village. C’est la première fois que je fais ce type de production. Ç’a été deux jours de tournage avec des accessoires et des acteurs», a expliqué Wilfred LeBouthillier.

En plus de créer le concept et d’en être le caméraman, il signe la réalisation et le montage. Le vidéoclip de la chanson sortira dans trois semaines. Danny Boudreau précise que pour un premier clip, Wilfred LeBouthillier l’a agréablement étonné. Les images sont impressionnantes, assure le chanteur. D’ailleurs, le principal intéressé confie que cette première expérience lui a donné envie de poursuivre dans ce domaine.

Pour l’instant, il termine la réalisation de l’album des Gars du Nord. Le groupe envisage d’entreprendre une tournée cette année, mais qui serait concentrée dans les plus grands centres afin de donner plusieurs petits spectacles au même endroit.