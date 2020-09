Josiane Comeau se prépare à remonter sur la scène de La Voix

Fébrile à l’idée de remonter sur la scène de la populaire émission, la chanteuse acadienne est plus convaincue que jamais de sa passion pour la musique.

À quelques jours du retour en ondes de la 8e et dernière saison de La Voix, l’Acadie Nouvelle a joint Josiane Comeau pour voir un peu comment elle envisage le reste de l’aventure. Elle se prépare déjà depuis plusieurs semaines pour ce grand retour.

«C’est une expérience qui a été incroyable à ce jour déjà. J’en ai déjà ressorti beaucoup. Je pense que ç’a développé et confirmé mon amour pour la musique. C’est quelque chose que je ne veux jamais arrêter de faire», a exprimé la jeune Acadienne de 19 ans.

Celle qui a repris ses études universitaires en science de la santé s’apprête à prendre la route en direction de Montréal pour participer au dernier segment de l’émission La Voix qui a été interrompue en mars dernier, en raison de la COVID-19.

Au cours des derniers mois, Josiane Comeau a continué de chanter et de répéter la chanson qu’elle interprétera lors des émissions en direct. Après les duels diffusés l’hiver dernier, la chanteuse de Dieppe a obtenu son laissez-passer pour les quarts de finale (directs). Elle a l’intention d’en mettre plein la vue, même si elle convient que l’expérience sera quand même assez différente en raison du contexte pandémique.

«Pour les directs, ça va être différent parce que je ne pense pas qu’il y aura de public. Ce sera toutes les familles séparées dans des coins de la salle. C’est sûr que ça va être quand même difficile parce que le public c’est vraiment ça qui donne l’adrénaline pour chanter. Ça va être différent, mais on va voir.»

Après avoir chanté Si t’étais là de Louane aux auditions à l’aveugle et Oui ou non d’Angèle au duel, elle risque une fois de plus de surprendre le public avec sa prochaine prestation. Elle ne peut pas en dire davantage pour l’instant.

«Encore une fois en quart de final, c’est quelque chose que je n’ai pas fait encore, donc ça va être différent.»

Avec la pause de quelques mois, elle a pu se préparer davantage pour les directs, tout en sachant que le suspens durera aussi un peu plus longtemps.

À quelques semaines des premiers directs, elle commence à ressentir un peu de stress. Elle envisage de demeurer à Montréal jusqu’aux quarts de finale et de poursuivre ses études universitaires en ligne.

Des rencontres avec sa coach Coeur de pirate, des entrevues et des répétitions avec l’orchestre figurent au programme des prochaines semaines.

«C’est sûr que ça va être quelque chose de rembarquer, mais je ne pense pas que ça va être difficile de se remettre dedans. La compétition n’est pas finie, mais c’est tellement le fun et j’ai tellement hâte.»

Sa famille, dont son père, Jacques Comeau, sera aussi sur place pour supporter leurs fille.

Au cours des derniers mois, Josiane Comeau a même commencé à composer des chansons. Celle qui privilégie les ballades et les chansons à textes, continue d’explorer différents styles musicaux.

La Voix sera de nouveau à l’antenne de TVA ce dimanche 13 septembre.

La première émission sera consacrée à un récapitulatif, tandis que les Chants de bataille se tiendront la semaine suivante.

Les émissions en direct seront présentées à compter du 27 septembre. La demi-finale se tiendra le 11 octobre et la finale le 18 octobre.

L’album La Voix chante qui regroupe les 24 candidats finalistes sortira le 25 septembre prochain.