Les hauts et les bas de la Famille LeBlanc racontés dans un documentaire

Avec son nouveau documentaire, Une façon d’être ensemble, la cinéaste Francine Hébert suit le parcours admirable de la Famille LeBlanc qui a placé la musique au coeur de son quotidien. Ce film sur la transmission de l’héritage musical donne en quelque sorte un sens à la vie familiale.

Pour se rendre où la Famille LeBlanc s’est rendue, ça prenait certainement un visionnaire et beaucoup d’ouverture. Très tôt, le musicien et enseignant de profession, Robin LeBlanc, a décidé de transmettre le cadeau de la musique à ses trois enfants: Rosalie, Mélodie et Charlotte. Elles ont appris à jouer d’un instrument et à danser la claquette très jeune. La musique traditionnelle se trouve au centre de leur maisonnée située à Tétagouche Nord dans la région de Bathurst. Depuis cinq ans, Robin LeBlanc et son épouse Rébecca Huot, ainsi que leurs trois enfants se produisent régulièrement sur scène. Tout comme l’indique le titre du film, c’est une façon d’être ensemble. Ils ont même joué à l’international et lancé récemment un premier album.

Quand Francine Hébert a appris que la Famille LeBlanc retournerait en France au Festival Les Cultures du Monde à Gannat en 2019, elle a eu envie de raconter leur histoire et de les suivre dans ce voyage outremer. La cinéaste connaît les LeBlanc depuis très longtemps.

«Très jeune, j’ai vu à quel point il avait une discipline et qu’il avait déjà rodé quelque chose dans le noyau familial pour partager ses connaissances musicales. Je trouvais ça extraordinaire. Il a pu voyager avec sa famille en Corée du Sud et en France pour présenter des spectacles», a raconté la cinéaste.

Pas facile d’apprendre la musique

Une façon d’être ensemble a été tourné presque entièrement avec un iPhone par la cinéaste. Francine Hébert qui a autoproduit le film a pu ainsi développer un lien de confiance avec les membres de la famille. Enfants comme adultes livrent leurs états d’âme devant la caméra avec honnêteté et beaucoup de générosité. La discipline, la rigueur et des centaines d’heures de pratique sont nécessaires pour arriver à la hauteur de leurs aspirations. Les enfants admettent que leur papa est assez exigeant. Cette mission et ce défi peuvent même parfois affecter les relations dans le couple.

«Tous les reportages qu’on entend de la Famille LeBlanc, c’est tout beau et tout rose. Moi, j’ai trois enfants et je sais à quel point c’est difficile juste de leur demander de faire la vaisselle. Et là, on voyait qu’ils ont cette ardeur dans la famille pour créer de la musique ensemble», a souligné Francine Hébert.

Au-delà de la montagne de travail qui exige parfois des sacrifices, il y a cette petite étincelle dans les yeux des trois jeunes musiciennes lorsqu’elles montent sur scène et qu’elles voyagent dans le monde, mentionne Robin LeBlanc dans le film.

«C’est tout un legs qu’il est en train de leur donner et ce sera, selon moi, le plus beau des cadeaux, de vivre ces moments-là en famille. Et veut veut pas, ça les rapproche. Ils réussissent à passer à travers les hauts et les bas pour réussir en famille à se tenir ensemble et à présenter un spectacle musical.»

Le film comporte des moments de légèreté, d’humour et quelques témoignages savoureux. La cinéaste a eu envie de raconter cette histoire qu’elle estime admirable et ce lien paternel unique, à une époque où beaucoup de valeurs familiales s’effritent, soulève-t-elle.

«On ne voit pas ça souvent un père de famille prendre ses enfants et passer autant de temps ensemble pour leur apprendre ce qu’il connaît. Il y a de plus en plus d’écrans qui nous entourent et on passe énormément de temps devant les écrans. Chacun a presque son appareil à la maison. Quand j’allais visiter la famille LeBlanc, ils nous faisaient des danses câllées. On passait nos soirées comme dans la bonne vieille tradition d’antan. Ça nous ramène à une époque où on est connecté en tant qu’être humain. On vit quelque chose de tangible.»

Ce troisième documentaire de Francine Hébert (Cafétéria et Noah, 18 ans) est présenté en première au Festival international du film de l’Atlantique (FIN) qui offre une programmation virtuelle d’ici au 24 septembre. Même si elle se réjouit de faire partie de la sélection, Francine Hébert aurait aimé pouvoir présenter son film en salle afin de voir la réaction du public. C’est le genre de documentaire qui peut susciter des discussions.

Une façon d’être ensemble fait partie des cinq courts métrages francophones à l’affiche du Festival du film de l’Atlantique. On retrouve aussi des œuvres de Phil Comeau, Angie et Tracey Richard, Hyacinthe Raimbault et Dan Smeby.