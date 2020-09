Carl Philippe Gionet replonge dans ses racines

«C’est un vrai retour aux sources», souligne le pianiste Carl Philippe Gionet qui présentera un récital solo à l’église de Saint-Simon près de Caraquet. Au programme, des œuvres lumineuses et remplies d’espoir.

Le pianiste acadien n’a pas donné de concert depuis mars et il n’a pas offert de récital solo depuis très longtemps.

Pour l’occasion, il a choisi deux sonates de Haydn et une sonate de Schubert. Ces deux compositeurs viennois occupent une place importante dans son coeur.

Lorsque Carl Philippe Gionet étudiait à Vienne, il allait régulièrement se promener dans le quartier où se trouvait la maison de Haydn. Sa statue était située un peu à l’écart des autres monuments dédiés aux grands compositeurs.

«Je trouvais ça le fun parce que c’était comme si les autres étaient des monuments et que lui était comme une personne humaine. Haydn était un homme qui avait beaucoup d’humour et d’humanité et je trouve que c’est important dans ces temps un peu surréalistes de se raccrocher à ça. C’est très pétillant et c’est une musique très excitante pleine d’humour.»

Schubert est tout aussi important dans le parcours du musicien, notamment lorsqu’il accompagne des chanteurs.

«C’est une sonate que j’ai apprise pendant le confinement. Elle est donc très jeune pour moi et elle est pleine d’espoir et de lumière. C’est vraiment une oeuvre magnifique et je trouvais que pour un premier concert, c’était une bonne manière de sortir de notre terrier et d’avoir trois œuvres très lumineuses.»

Chaque fois que le pianiste donne des récitals à l’église de Saint-Simon, c’est un peu extraordinaire. C’est comme un retour à la maison et à ses racines puisque cette église a un lien avec sa famille du côté maternel. Son piano s’y trouve maintenant en permanence. L’église est située près de sa résidence à Caraquet.

«J’avais installé mon piano pour aller pratiquer et travailler. Et là, vu que la santé publique a donné le feu vert pour faire quelques activités, j’en profite. Je vais jouer du piano live et j’invite les gens à venir entendre le récital live dans un lieu avec un bel acoustique. Ce que j’aime à Saint-Simon, c’est la simplicité du lieu. Il y a une sobriété dans le décor et la lumière est belle.»

Le confinement lui a permis en quelque sorte de revenir aux sources et de prendre le temps d’apprendre du nouveau répertoire.

«C’est une belle occasion de présenter ces œuvres que j’ai apprises pendant le confinement.»

Le récital est présenté le 27 septembre à 14h. Seulement 80 billets sont mis en vente afin de respecter les consignes de distanciation physique. Une fois les billets achetés, on encourage les gens à téléphoner à ce numéro 727-4546 afin de fournir leurs coordonnées.