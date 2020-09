Josiane Comeau en demi-finale à La Voix

Ayant offert une prestation éclatante, dimanche soir, Josiane Comeau passe en demi-finale de La Voix. Celle qui a obtenu le plus haut pointage de la soirée a rayonné sur la scène de ce premier direct de la 8e et ultime saison.

Comme son père Jacques Comeau en 2019, la jeune interprète de Dieppe a reçu une énorme dose d’amour du public.

Celle qui a clôturé la soirée en interprétant la chanson Stronger (What doesn’t kill you) de Kelly Clarkson dans un style country, a brillé sur la scène. Elle a dominé le vote du public (89%) dépassant largement les deux autres candidates (Beth Cossette et Laurie Drolet) de l’équipe de Coeur de Pirate.

L’Acadienne a été l’étoile de ce premier direct de la Voix. Elle a reçu des éloges des coachs. Coeur de Pirate (Béatrice Martin) a souligné la belle progression de la chanteuse depuis ses débuts dans le concours.

Hugo Dumas, chroniqueur à La Presse, a aussi été charmé par sa performance.

«Sur la petite scène, Josiane Comeau rayonnait et bougeait comme une pro (…). Dès les premières notes de Stronger de Kelly Clarkson, c’était évident que Josiane Comeau, une énergique Acadienne de 19 ans, jouait dans une ligue plus forte que ses camarades.»

«Pourtant, dans la répartition de ses points, Béatrice Martin avait préféré Laurie Drolet et Beth Cossette à la pétillante Josiane, ce qui s’explique difficilement.»

Son père, Jacques Comeau, a lui aussi atteint les demi-finales de La voix, l’an dernier, aux côtés du coach Éric Lapointe.

Visiblement émue, la Dieppoise se prépare donc pour la demi-finale qui se déroulera le 11 octobre au réseau TVA.

Les commentaires affluent déjà sur les réseaux sociaux, saluant son immense talent.

Rappelons que son père s’est également rendu en demi-finale lors de la 7e saison.

Après une pause de six mois, c’était la première fois que toute l’équipe se retrouvait sur le plateau de La Voix pour ce premier quart de finale. L’équipe en a mis plein la vue, même si le public était plutôt restreint en raison de la pandémie.