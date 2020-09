Josiane Comeau en demi-finale de la Voix: «Un feeling incroyable!»

Ayant offert une prestation éclatante, dimanche soir, Josiane Comeau passe en demi-finale de La Voix. Celle qui a obtenu le plus haut pointage de la soirée a brillé sur la scène de ce premier direct de la 8e et ultime saison.

Au lendemain du premier direct, la jeune Dieppoise de 19 ans était rayonnante. Émue et fière de sa prestation, Josiane Comeau confie avoir vécu beaucoup de stress durant la journée de dimanche. Cette soirée a couronné les quatre premiers gagnants des quarts de finale et l’Acadienne en fait partie.

«C’était une soirée incroyable. Je pense qu’il y avait beaucoup de stress que j’ai vécu pendant toute la journée jusqu’à la fin de la soirée, mais c’était vraiment du bon stress. J’avais tellement hâte de rembarquer sur cette scène-là. J’avais tellement travaillé très fort et je voulais juste avoir du fun et être fière de ma performance, peu importe ce qui arriverait après», a-t-elle déclaré en entrevue à l’Acadie Nouvelle, sur le chemin du retour vers le Nouveau-Brunswick.

Comme son père Jacques Comeau en 2019, la jeune interprète de Dieppe a reçu une immense vague d’amour du public. Celle qui a clôturé la soirée en interprétant la chanson Stronger (What doesn’t kill you) de Kelly Clarkson dans un style country, a dominé le vote du public dépassant largement les deux autres candidates (Beth Cossette et Laurie Drolet) de l’équipe de Coeur de Pirate. Elle est très heureuse et reconnaissante de pouvoir poursuivre l’aventure.

«J’étais extra contente de savoir qu’il y a tout ce monde qui est derrière moi et qui me supporte, c’est vraiment un feeling incroyable. C’est spécial.»

«Ça fait du bien de voir qu’on travaille fort et que les gens voient ça. Ils sont là pour supporter tout le travail qu’on fait. J’avais vu la belle vague d’amour que mon père a eu l’année passée et je suis en train de revivre la même chose. C’est «unreal!».»

Celle qui a été l’étoile de ce premier direct de La Voix a reçu des éloges des coachs. Coeur de Pirate a souligné la belle progression de la chanteuse depuis ses débuts dans le concours. Les commentaires ont afflué sur les réseaux sociaux, saluant son immense talent. Si elle a choisi la chanson Stronger, c’est notamment en raison de la puissance de son message.

«C’est un message que tout le monde devrait retenir dans la vie parce que si on se fait rabaisser ou si on vit une défaite ou si on fait une erreur, on apprend toujours de ça, puis on devient meilleur. Ça reflétait bien mon expérience de l’année passée et de cette année. Y a plein de gens à la maison tout seuls qui peuvent écouter cette chanson et avoir leur propre histoire dans leur coeur et leur tête. C’est important pour moi de livrer une chanson avec un message.»,

En 2019, lorsqu’elle s’était présentée aux auditions à l’aveugle, aucune chaise ne s’était retournée. Elle a le sentiment d’être revenue plus forte en 2020. Elle estime aussi que cette réinterprétation de la pièce lui a permis d’explorer différentes facettes de sa voix.

La chanteuse a confié que l’un de ses plus beaux moments de la soirée a été l’ouverture du spectacle avec tous les candidats pendant lequel elle a chanté avec le rappeur FouKi.

La Dieppoise se prépare pour la demi-finale prévue le 11 octobre. Beaucoup de séances de répétition en perspective.

«Je vais essayer de sortir quelque chose d’encore différent qui sort de ma zone de confort et qui va faire une surprise pour le public. Pour la chanson qu’on interprète, c’est un mélange de décision entre moi, mon coach et la production», a ajouté celle qui a le sentiment de se découvrir comme artiste depuis le début du concours.

Après une pause de six mois, c’était la première fois que toute l’équipe se retrouvait sur le plateau de La Voix pour ce premier quart de finale. Ils en ont mis plein la vue devant un auditoire restreint formé essentiellement des proches des candidats. Diffusée sur le réseau TVA, La Voix se poursuit jusqu’au 18 octobre.