L’Acadie récolte plusieurs nominations à l’ADISQ

Après une année 2019 plutôt maigre, l’Acadie revient en force en 2020 en récoltant plusieurs nominations au Gala de l’ADISQ. Les Hay Babies, P’tit Belliveau, les Hôtesses d’Hilaire, Salebarbes et Robin-Joël Cool figurent parmi les finalistes.

En 2019, l’Acadie avait obtenu une seule nomination au Gala qui récompense principalement les artistes et les artisans de la scène musicale québécoise. C’était les Hôtesses d’Hilaire pour leur opéra-rock Viens avec moi.

Cette fois, le quintette rock acadien arrive en tête de peloton en étant finaliste dans quatre catégories, dont celles de l’album de l’année (réinterprétation) pour son disque Viens avec moi (Live), spectacle (auteur-compositeur-interprète) et script de l’année. L’équipe technique, formée de Guillaume Tremblay, Navet Confit, Olivier Morin et Michel Fordin, a récolté aussi une nomination pour la mise en scène et la scénographie du spectacle Viens avec moi qui rassemble en plus des cinq membres du groupe, le créateur Pierre-Guy Blanchard, ainsi que des musiciens et comédiens invités.

Tout comme les Hôtesses d’Hilaire, P’tit Belliveau obtient quatre nominations, dont celle de révélation de l’année et album alternatif. Les réalisateurs de son premier disque Greatest Hits Vol.1, Emmanuel Ethier et Samuel Gemme, sont en lice pour le Félix de la réalisation de disque. L’album est aussi en nomination dans la catégorie de la meilleure prise de son et mixage. Rappelons que ce disque figurait sur la longue liste du Prix Polaris 2020.

Les Hay Babies suivent de très près avec deux nominations. Le trio qui a lancé Boîtes aux lettres en février dernier est en lice pour le Félix de l’album de l’année (choix de la critique) et de l’enregistrement folk.

Le groupe Salebarbes formé de Jean-François Breau, George Belliveau, Kevin McIntyre, Jonathan et Éloi Painchaud est en nomination dans la catégorie de l’album traditionnel de l’année pour son premier disque Live au Pas Perdus. Enfin, la bande sonore originale de la télésérie acadienne Conséquences composée par Robin-Joël Cool, Viviane Audet et Alexis Martin s’est aussi démarquée en recueillant une nomination dans la catégorie de l’album instrumental de l’année.

Animé par Louis-José Houde, le 42e Gala de l’ADISQ se tiendra le dimanche 1er novembre à 21h sur Radio-Canada. L’ADISQ a dévoilé, jeudi, l’ensemble des finalistes. Un total de 116 artistes et 90 artisans ou professionnels ont recueilli des nominations.