Le retour du Bingo avec Johanne

Après une pause estivale, le Bingo avec Johanne revient pour une 2e saison, avec Lisa LeBlanc dans le rôle de Belinda.

Au printemps dernier, pendant le confinement, le public a découvert Belinda, l’alter-ego fan de disco de Lisa LeBlanc, grâce à ses apparitions dans l’émission Bingo avec Johanne et à son mini disque It’s Not a game, It’s a Lifestyle. Cet automne, Belinda et son acolyte Johanne (interprétée par Benoit Morier), seront de retour à l’écran pour une nouvelle saison du Bingo avec Johanne qui débute ce dimanche (4 octobre).

Diffusée encore sur sa page Facebook, l’excentrique Johanne recevra des invités spéciaux, notamment Mariana Mazza, P’tit Belliveau, Édith Butler, France D’Amour, Menoncle Jason et plusieurs autres.

Belinda sera aussi de la partie, semaine après semaine, pour présenter les capsules «Bingo Lifestyle hacks», réalisées par Adam Coulstring (alias Jalapeño Papa), à qui on doit aussi les clips Mon sport préféré et It’s Not a Game, It’s a Lifestyle.

Musicien de formation, Benoit Morier aurait normalement dû être sur la route des festivals avec Lisa LeBlanc. Confinés tous les deux, ils se sont aperçus que le contact avec le public leur manquait cruellement et qu’aucune prestation virtuelle ne rendrait justice à leurs «vrais» spectacles.

Accompagnés de leur ami et réalisateur Kevin McIntyre, ils se sont ainsi tournés vers une initiative ludique, légère, rassembleuse et dont la première mission est de faire rire et divertir les participants afin de les éloigner de la morosité du confinement: le bingo! – AN