Noël du Pays de la Sagouine: les billets vendus en un temps record

À peine quelques minutes après l’annonce de la tenue d’un spectacle de Noël au Pays de la Sagouine, tous les billets s’étaient envolés, si bien que l’équipe a dû ajouter plusieurs supplémentaires. Le directeur du Pays de la Sagouine, Luc LeBlanc, est renversé par un tel engouement du public.

Le spectacle de Noël des auteures Denise Bouchard et Caroline Bélisle qui devait être à l’affiche du Pays de la Sagouine, cet automne, a été remis à la saison prochaine en raison de la pandémie. Comme l’ensemble des 250 billets pour chacune des représentations avait été vendu à l’avance, c’était impossible pour l’équipe du Pays de la Sagouine de se conformer aux règles de distanciation physique. L’équipe s’est réunie et elle a décidé de créer un autre spectacle de Noël pour cet automne, en aménageant le restaurant théâtre Viola-Léger afin d’espacer les tables pour avoir une salle d’environ 120 places au lieu de 250.

Au départ, ce qui devait être seulement un événement spécial de Noël s’est transformé en véritable spectacle. Ils ont annoncé quatre représentations et en quelques minutes, tous les billets ont trouvé preneur. Ils offrent maintenant une vingtaine de représentations du 13 novembre au 20 décembre. Les billets se vendaient par table de 10 ou 12 personnes et toutes les places ont déjà trouvé preneurs. Luc LeBlanc souligne que les billets se sont écoulés en un temps record.

«Les gens appellent et ça se bouscule pour avoir des billets. Au début, on se demandait même si on réussirait à vendre quatre shows. On n’était vraiment pas sûr que ça se vendrait. On a fait une couple de posts sur Facebook puis c’était fait», a raconté Luc LeBlanc dans une récente entrevue.

Celui qui personnifie Citrouille a écrit le texte du spectacle. Intitulé Mozusssse de virus! (clin d’œil à la chanson de Citrouille), le spectacle prendra la forme d’un cabaret alliant comédie et musique. Incarnée par la comédienne et chanteuse Mélanie LeBlanc, Maggie a décidé de faire un spectacle de Noël, malgré le virus. Le spectacle met en scène les comédiens Citrouille et Ben à Bélonie (David Losier), les musiciens Joël Robichaud et Mario Robichaud, ainsi que quelques invités spéciaux.

Après une saison estivale au ralenti en raison de la pandémie, le comédien convient que cet engouement est bien accueilli. «Je suis content et fier. Je pense que les gens ont besoin de sortir, de libérer cette pression-là qu’ils ont.»

Cet hiver, le Pays de la Sagouine diffusera des capsules sur le web qui mettront en vedette les personnages de l’Île-aux-Puces.