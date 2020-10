Les Hay Babies, grandes gagnantes des Prix Musique NB

Les Hay Babies ont remporté trois prix Musique NB, jeudi soir, figurant ainsi parmi les artistes les plus récompensés de cette soirée consacrée à l’excellence musicale de la province.

Dix-neuf prix ont été remis, lors de cette soirée, à des artistes et à des artisans de la scène musicale francophone et anglophone de la province.

Couronné du prix du public, le trio féminin acadien (Katrine Noël, Vivianne Roy et Julie Aubé) a été récompensé aussi dans les catégories de l’enregistrement de groupe de l’année et de l’enregistrement de l’année pour son plus récent album Boite aux lettres.

Cette dernière catégorie rassemblait dix finalistes francophones. Le trio a salué ses musiciens, toute son équipe et le public.

«Merci vous autres! On est super fières», a affirmé Julie Aubé dans un message sur la page Facebook du gala.

En plus des Hay Babies, quelques artistes acadiens ont récolté des prix, dont Menoncle Jason pour la chanson SOCAN de l’année avec Florida.

Parmi les gagnants de la soirée, on retrouve également Les Hôtesses d’Hilaire pour leur vidéo Spread the love. Du côté de l’industrie, le Théâtre Capitol à Moncton a mis la main sur le prix de la salle de spectacle de l’année, tandis que la propriétaire de Le Grenier musique Carol Doucet a été sacrée professionnelle de l’année.

«Oh surprise! Merci à Musique NB et merci à toute la belle équipe avec qui j’ai la chance de travailler…Bravo aux autres nommés et surtout ma chum Carole Chouinard», a exprimé Carol Doucet après avoir reçu son prix.

Le trio Les Fireflies, formé des violonistes Christine Melanson, Samantha Robichaud et Louise Vautour, a remporté le prix du public anglophone ex aequo avec Jamie Comeau & The Crooked Teeth.

Animé en direct par Christine Melanson et Don Lavendier du groupe The Motorleague, le gala des prix Musique NB a été présenté de façon virtuelle. Une remise de prix toute simple et hors norme qui a attiré un peu plus de 200 visionnements.

Accompagnés de Jean Surette à l’environnement sonore, les animateurs ont voulu donner une petite touche festive et spontanée à la soirée même s’ils se trouvaient dans deux salles différentes du Centre culturel Aberdeen, et ce, sans public.

Six artistes et groupes ont offert des prestations musicales, dont le groupe Spoutnique d’Edmundston, le duo folk classique Palmer et les Hay Babies qui ont conclu la soirée en livrant une prestation intimiste. Toutes les prestations avaient été préenregistrées.

Du côté anglophone, c’est le groupe folk-rock alternatif de Saint-Jean, Jamie Comeau & The Crooked Teeth, qui a été le grand gagnant de la soirée avec trois récompenses. Le Gala a donné le coup d’envoi au Festival (506) qui se déroule jusqu’à dimanche.