Les Hôtesses d’Hilaire remportent un Félix de l’industrie

Les Hôtesses d’Hilaire ont remporté le Félix du script de l’année pour leur opéra rock Viens avec moi.

Les prix de l’industrie de l’ADISQ ont été remis, lundi, au cours d’une cérémonie à Montréal sans public diffusée sur la plateforme web de l’ADISQ. Vingt prix ont été remis à des artisans de l’industrie musicale. Les créateurs de l’opéra rock et du spectacle Viens avec moi, Les Hôtesses d’Hilaire, Pierre-Guy Blanchard et Benoit Bouchard, ont été récompensés dans la catégorie du script de l’année.

On retrouve aussi parmi les récipiendaires, les réalisateurs de l’album Greatest Hits Vol.1 de P’tit Belliveau, Emmanuel Ethier et Jonah Guimond. D’autres Félix seront remis cette semaine au cours de deux galas: le 28 octobre et le 1er novembre. Tout comme P’tit Belliveau, les Hôtesses d’Hilaire sont aussi en nomination dans trois autres catégories. Les Hay Babies et Salebarbes ont également récolté des nominations. La bande sonore de la télésérie acadienne Conséquences est aussi en lice pour un prix.