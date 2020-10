Des mises en lecture théâtrales qui ont du piquant

La pièce Pour réussir un poulet met en scène des personnages au franc-parler qui essaient tant bien que mal de se sortir de leur misère. Une tragi-comédie sans filtre, estime Matthieu Girard, qui dirige la mise en lecture de ce texte de Fabien Cloutier.

Cet automne, le Théâtre populaire d’Acadie (TPA) présente une série de mises en lecture dans différents lieux à Caraquet, Tracadie et Saint-Simon. Assorties de petits plats et d’un breuvage de circonstance, ces lectures offertes à un public restreint se veulent conviviales dans une formule 5 à 7. Pour son deuxième rendez-vous, le TPA propose un texte percutant du comédien, auteur et humoriste Fabien Cloutier qui a remporté, en 2015, le Prix du gouverneur général en théâtre. Oreilles sensibles s’abstenir, prévient Matthieu Girard qui dirige l’exercice public.

«Le langage est cru. Ce sont des personnages qui n’ont pas de filtre, qui proviennent d’un milieu ouvrier pauvre et qui n’ont pas la poésie pour exprimer ce qu’ils ressentent. C’est un univers de Bougon. Ce sont des gens qui sont pognés dans la misère et plus ils font quelque chose pour s’en sortir, plus ils se mettent dans la «marde». Ce n’est pas nécessairement un univers trash, mais ce n’est pas propre, ce n’est pas lisse», a affirmé l’homme de théâtre de Caraquet.

À son avis, cette œuvre se prête bien à une lecture publique, car même lorsqu’elle a été produite au théâtre La Licorne à Montréal, la mise en scène était dans la sobriété. Le texte donne toute la place aux performances d’acteurs. D’ailleurs, les personnages sont tellement entiers que cela exige beaucoup d’énergie des comédiens.

Derrière l’humour cinglant de l’auteur se cache une tragédie, note Matthieu Girard. S’il arrive à nous faire rire, c’est souvent pour rappeler que les choses vont mal.

«Ça met en scène des gens pauvres qui sont en colère par tout ce qui les entoure et qui ont l’impression de se faire fourrer à tour de bras.»

À force de travailler dur pour un maigre salaire, de faire des petits boulots, ils se sentent de plus en plus frustrés. Pour tenter de s’émanciper, ils vont essayer de mettre en œuvre une combine d’huîtres de Caraquet qui tournera au fiasco. Le metteur en scène précise que Fabien Cloutier se sert souvent de l’humour pour véhiculer des incohérences du monde actuel. Il partage cette conscience sociale de façon crue, comme la vie peut l’être parfois.

La distribution rassemble Claire Normand, Mario Mercier, Raphaël Butler, Rosaire Haché et Tanya Brideau.

Comme toute mise en lecture, les acteurs seront devant leur lutrin afin d’interpréter le texte, sans décor ni costume.

«Ce qui est toujours intéressant dans une lecture, c’est que tout ce qui touche à la mise en scène, le décor et les costumes, fait partie de comment le spectateur va se l’imaginer. Le plaisir de la lecture est de présenter le plus fidèlement le texte, mais après ça, le spectateur fait l’autre bout du créateur dans son esprit.»

Cette mise en lecture est présentée mercredi (28 octobre) et jeudi (29 octobre) à 17h au Centre culturel de Caraquet.

Deux autres lectures publiques sont prévues d’ici au 16 décembre. La pièce de l’auteur Eric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame rose, dirigée par Diane Loser et incarnée par Claire Normand (25 novembre) figure au programme. Pour clore la série, le TPA propose une œuvre théâtrale du pianiste acadien Carl Philippe Gionet, Icare, qui sera jouée par lui et mise en lecture par la cinéaste Renée Blanchar. Le public doit réserver ses places en visitant le site internet du TPA.