Le groupe Salebarbes remporte un Félix

Le groupe Salebarbes a remporté le Félix de l’album traditionnel de l’année pour son tout premier disque Live au Pas Perdus.

Couronné de son premier Félix en carrière, le quintette acadien et madelinot a salué l’ensemble de son équipe et tout particulièrement le public des Provinces maritimes qui le suit depuis les tous débuts de son aventure. Formé de George Belliveau, Kevin McIntyre, Jean-François Breau, Jonathan et Éloi Painchaud, Salebarbes qui a vu le jour il y a environ trois ans est reconnu pour son énergie explosive. Son premier album Live au Pas Perdus constitué de reprises du répertoire cadien est une captation d’un spectacle donné au cabaret du même nom à Cap-aux-Meules aux Îles-de-la-Madeleine.

Animé par Pierre Lapointe, le Premier Gala de l’ADISQ diffusé sur les ondes de Télé-Québec, mercredi soir, a mis en vedette plusieurs artistes, dont Salebarbes, Les Hay Babies et P’tit Belliveau. Un total de 21 trophées ont été décernés lors de cette soirée.

Rappelons que Les Hôtesses d’Hilaire et P’tit Belliveau ont reçu également des Félix plus tôt cette semaine au Gala de l’industrie. D’autres prix seront remis dimanche lors du Gala animé par Louis-José Houde sur les ondes de Radio-Canada. Les Hay Babies sont en nomination pour le Félix de l’album folk, Les Hôtesses d’Hilaire sont finalistes dans la catégorie spectacle de l’année et P’tit Belliveau dans celle de la révélation de l’année.