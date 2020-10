Sean Connery, le premier James Bond, s’éteint à l’âge de 90 ans

Les services secrets de Sa Majesté sont en deuil.

L’acteur écossais Sean Connery, le premier à avoir interprété le rôle de James Bond au cinéma – et pour plusieurs cinéphiles, le meilleur – s’est éteint à l’âge de 90 ans.

Eon Productions, la société qui produit les films de la série Jame Bonds, a confirmé le décès de la vedette, annoncée initialement par la BBC.

Les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont affirmé être « accablés par cette nouvelle ».

« Il était et sera toujours reconnu comme étant le James Bond original. Sa première apparition lorsqu’il prononce la ligne ‘Bond, James Bond’ laissera une trace indélébile dans l’histoire du cinéma », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Selon eux, le jeu « brut et spirituel de Connery » a largement contribué au succès de la série.

Sean Connery lors d’une apparition publique pour la promotion du film «Thunderball» . – AP

De son côté, la première ministre de l’Écosse, Nicola Strugeon, a dit avoir le coeur brisé. Sean Connery était partisan de l’indépendance du pays.

« Notre nation pleure l’un de ses fils préférés », a-t-elle déclaré.

Au cours de sa carrière, M. Connery a interprété sept fois le rôle de James Bond, à partir de « Dr. No » en 1962, si on compte « Never Say Never », le seul qui n’a pas été produit par Eon.

Parmi ses autres fils marquants figurent « Indiana Jones and the Last Crusade », « Highlander », « The Hunt for Red October » et « The Name of the Rose ».