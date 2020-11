Kit Goguen: de la chanson à l’immobilier

Christian Goguen lève le voile sur sa nouvelle carrière. Le chanteur qui pendant une vingtaine d’années s’est produit sur les grandes scènes du monde et de l’Acadie se tourne maintenant vers l’immobilier. Malgré ce changement de cap, l’artiste assure que la musique continuera d’occuper une grande place dans sa vie.

Il y a quelques semaines, «Kit» Goguen révélait en entrevue qu’il entendait réorienter sa vie professionnelle, sans pour autant dévoiler la nature de son futur emploi. Secrètement, il s’est toujours dit que si jamais il devait entreprendre une nouvelle carrière, ce serait dans l’immobilier. Et voici que le moment est venu. C’est officiel, il est maintenant agent immobilier pour une firme basée dans la région de Dieppe.

La pandémie l’a poussé à revoir ses priorités. «Ça m’a permis de m’arrêter et de pouvoir passer du temps avec Mathias (son fils) et de réaliser finalement que je suis bien chez moi. Je n’ai plus ce désir-là et ce besoin-là de partir en tournée pour gagner ma vie. Je ne veux plus avoir à partir loin comme ça», a raconté le chanteur quadragénaire qui a joué dans trois spectacles du Cirque du Soleil au cours des dernières années.

Au printemps, tout s’est arrêté en raison de la COVID-19. Or il s’est mis à réfléchir à son avenir et à celui de sa famille.

Celui qui a déménagé à maintes reprises dans sa vie connaît bien l’univers des transactions immobilières. Combien de soirées entières a-t-il passées en quête d’une nouvelle demeure? Beaucoup, assure le chanteur.

«J’ai commencé à développer une passion pour ça. On a négocié avec tellement de différents agents immobiliers un peu partout. J’ai retenu de superbes belles choses et je sais quel genre d’agent je veux être. Les qualités que je veux garder de mon expérience et ce que je ne veux pas être.»

Celui-ci mentionne que lorsqu’une personne décide d’acheter ou de vendre une maison, il y a une charge émotionnelle qui vient avec ça. Pour beaucoup de familles, il s’agit du plus gros investissement qu’elles auront à faire dans leur vie.

«Il faut accompagner ces gens-là émotionnellement. Ça se rapporte un peu à la musique parce que nous, les musiciens et les artistes, on accompagne les gens en émotion le temps d’un spectacle. J’aime prendre soin des gens de cette façon-là. J’aime être à l’écoute des émotions et comment quelqu’un se sent face à une situation.»

Parmi les avenues musicales à explorer, il envisage même d’offrir des concerts privés à ses clients, s’ils le désirent, une fois installés dans leur nouvelle maison, au lieu du traditionnel panier cadeau. Donc, la musique ne sera jamais très loin dans sa vie.

«La musique restera toujours présente dans ma vie. Je suis une personne très créative. Y a aucune manière que je vais approcher mon nouveau métier sans incorporer la musique et la créativité là-dedans.»

Toujours dans la course

Christian Goguen fait partie de la sélection des 40 artistes qui passent à la deuxième ronde du concours international virtuel The Cirquelife Project. Il a été retenu parmi les 100 artistes de diverses disciplines des arts du cirque de la première ronde. Le chanteur acadien a interprété la pièce It’s in everyone of us. Il est probablement le seul à avoir offert une chanson dans cette compétition.

«C’est singulier et c’est original. Ce n’est pas quelque chose qu’on voit tous les jours. Je pense que je suis le seul en chanson. Je suis comme le mouton noir de la compétition», a confié l’artiste au parcours singulier.

La deuxième ronde se déploiera en plusieurs épisodes diffusés sur YouTube. Kit Goguen interprétera une pièce de la comédie musicale Jesus Christ Superstar. Sa prestation est déjà enregistrée, mais il ne sait pas encore dans quel épisode il se retrouvera.

«Je regarde tous ces artistes et je me dis que c’est tellement un calibre incroyable. C’est du niveau du Cirque du Soleil. J’ai presque le goût de suggérer au Cirquelife Project de produire un spectacle virtuel de haute qualité avec ceux qui restent.»

Par ailleurs, il sortira bientôt une nouvelle chanson Poussières de bois. Son dernier album est paru en 2009. Par la suite, il a chanté surtout dans des concerts collectifs et il a donné près de 2000 spectacles avec le Cirque du Soleil.