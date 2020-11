Les Newbies de retour pour les Fêtes

Le trio d’humoristes Les Newbies fera un retour au petit écran dans une émission spéciale du temps des fêtes qui conjuguera stand-up, sketches, musique et vidéos, inspiré de l’actualité de l’année 2020.

«C’est vraiment excitant! On s’estime très choyé et chanceux parce que je sais qu’il y a bien du monde qui ne peut pas travailler tout de suite. Nous on a réussi à avoir un projet et trouver une façon de le faire pareil», a déclaré l’auteur et comédien André Roy.

Les Productions l’Entrepôt et le réseau Unis TV viennent de dévoiler les détails de ce nouveau projet télévisuel. Animé par Les Newbies (Christian Essiambre, André Roy et Luc LeBlanc), Le grand ménage des Fêtes qui mettra en vedette une vingtaine de comédiens, humoristes et chanteurs sera diffusé le 19 décembre. Le trio a commencé à travailler à ce projet au printemps dernier lorsque le diffuseur a annoncé qu’il n’y aurait pas de troisième saison des Newbies. André Roy explique qu’il n’était pas question pour eux de mettre fin définitivement à leur collaboration.

«C’est une façon de garder ensemble les Newbies et de nous permettre de continuer à travailler et de triper ensemble. Nous sommes très contents qu’Unis nous ait fait confiance avec une nouvelle émission de 90 minutes.»

L’émission aux allures de spectacle sera enregistrée devant un public restreint à Shediac. Il y aura de l’humour, du stand-up, des sketches et des chansons. André Roy précise qu’il ne s’agit pas d’une rétrospective de l’année comme l’était la revue acadienne, mais plutôt d’une émission de variétés inspirée de l’actualité pancanadienne. La pandémie et ses effets sur les citoyens du pays occuperont évidemment une place importante dans les thèmes abordés par les auteurs.

André Roy, Christian Essiambre, Jean-Sébastien Levesque et Mélanie Léger de l’Acadie ainsi que Vincent Poirier de l’Ontario sont les auteurs principaux de l’émission. La mise en scène et la script-édition ont été confiées à Marie-Christine Lachance. On lui doit, entre autres, la mise en scène du Gala Les Oliviers et des galas ComédiHa!. André Roy mentionne que l’émission se veut rassembleuse et ne cherche pas nécessairement à écorcher du monde.

«On veut un bel équilibre. On veut que les gens tapent des mains, des pieds, mais pas qu’ils tapent sur le voisin. Ça se veut très grand public.»

Des tournages à Shediac

L’émission sera enregistrée en deux temps dans la ville du homard géant, dans un espace vacant réaménagé en studio de télévision. Un public restreint sur invitation pourra assister aux enregistrements. Un concours à cet effet a d’ailleurs été lancé mercredi. Les tournages se dérouleront les 30 novembre et 1er décembre. En raison de la pandémie, les producteurs ont dû établir un protocole de fonctionnement afin de respecter les mesures sanitaires puisqu’il y aura aussi des artistes de l’extérieur du Nouveau-Brunswick qui participeront à l’émission. André Roy convient que cela rend la production complexe, mais il est heureux de pouvoir le faire. Ils ont dû repenser leur manière de travailler.

«À l’écran, ce sera comme une captation d’un spectacle. C’est là qu’il fallait être très ingénieux dans notre façon de faire. La magie de la caméra va nous permettre de donner le sentiment qu’on était tous là en même temps, même si on ne peut pas croiser les deux bulles. Physiquement, tous les artistes seront à Shediac. C’était important pour nous parce qu’avec tous les Zooms de notre monde, on en a eu assez. Ce n’est pas vers ça qu’on voulait aller. Quand on a dit aux artistes qu’ils allaient vraiment jouer devant du monde, ils étaient contents.»

En plus des trois comédiens des Newbies qui joueront dans les sketches, on retrouvera une équipe de comédiens et de chanteurs, dont Lisa LeBlanc, Damien Robitaille, Emmanuel Bilodeau, Alexandre Bisaillon, Korine Côté, Laurence Nerbonne, Richardson Zéphir et Salebarbes.

C’est la première fois que l’Entrepôt se lance dans la production d’une émission de variétés d’une telle ampleur. André Roy souhaite que ce rendez-vous télévisuel devienne une tradition annuelle.

«On essaie d’épater la galerie et on espère que le public sera au rendez-vous. Si tout fonctionne bien, l’année prochaine, on pourra le refaire. Si ça va encore mieux, ce ne sera pas dans un contexte de pandémie. Là, les limites artistiques seront encore plus éclatées», se permet-il de rêver.

Le grand ménage des Fêtes sera diffusé le 19 décembre à 21h et sera disponible sur la chaîne d’Unis TV après la diffusion.