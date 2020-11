À voir au FICFA vendredi

Trois courts métrages acadiens et un film français sont à l’affiche du Festival dans le cadre de la séance virtuelle Focus Acadie, vendredi à 19h.

Al-Ghoûla à la plage, Étienne Boivin, Bianca Richard

Combinant cinéma d’animation et images filmées, la comédie Al-Ghoûla à la plage réalisée par Bianca Richard et Étienne Boivin nous présente une vampire un peu mystérieuse à l’aspect monstrueux qui a juste envie de calme et de lire sur la plage. Or, elle se lie d’amitié avec une petite fille qui aime construire des châteaux de sable. Leur paix sera troublée par une bande de vacanciers bruyants. Un film muet, ravissant, surprenant et plein d’humour. La distribution rassemble huit comédiens de l’Acadie. La musique est de Simon LeBlanc.

La la la Apocalypse, Jeep Jones

Le nouveau film d’animation de Jeep Jones nous entraîne dans une époque apocalyptique, en 1983, où l’Acadie est terrorisée par un homard chauve-souris qui n’est pas sans rappeler la pandémie actuelle. Avec ses amis musiciens du groupe Syntax Error, JP tentera de se sortir de cette impasse et de sauver le monde. Fidèle à son habitude, le cinéaste d’animation livre une œuvre un peu psychédélique empreinte d’ironie.

Une façon d’être ensemble, Francine Hébert

Ce court métrage documentaire de Francine Hébert suit le parcours extraordinaire de la famille LeBlanc qui a placé la musique au cœur de son quotidien. C’est aussi un film qui témoigne de l’importance de la transmission de l’héritage familial. Pour cette famille de Tétagouche Nord dans la région de Bathurst, la musique est une façon d’être ensemble. La cinéaste nous offre une incursion dans leur réalité avec ses hauts et ses bas.

Antoinette dans les Cévennes, Caroline Vignal

Si vous avez envie d’un peu de légèreté et de dépaysement, voici le film tout indiqué. Cette comédie française raconte l’histoire d’Antoinette, vivant des déboires amoureux, qui s’engage dans une marche avec un âne récalcitrant dans la chaîne montagneuse des Cévennes. La comédienne Laure Calamy est excellente dans cette comédie qui a fait partie de la sélection officielle de Cannes 2020. Le film est présenté en salle au Cinéplex de Dieppe à 19h.