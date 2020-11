À voir mercredi au FICFA

Ginette Reno à l’affiche

La grande dame de la chanson Ginette Reno débarque au FICFA par le biais du court métrage, Imelda 3: Simone, de Martin Villeneuve. Elle incarne Simone, la grand-mère maternelle du réalisateur. Dans ce troisième opus, Martin Villeneuve reprend le rôle d’Imelda, sa grand-mère paternelle. Le cinéaste a imaginé comment ses deux grands-mères, ennemies depuis toujours, auraient pu se réconcilier avant la fin de leur vie. Ginette Reno offre une solide prestation dans cette courte comédie touchante aux dialogues savoureux. Les deux femmes se font des confidences étonnantes. En prime, une interprétation de la chanson La Grosse accompagnée au piano par Pascalin Raynault. Le film est présenté mercredi à 21h en salle virtuelle juste avant la projection de la comédie dramatique franco-belge Poissonsexe.

Vernissage de l’exposition Habitat

Valérie LeBlanc et Daniel H. Dugas présentent leur installation multimédia Habitat à la Galerie Louise-et-Reuben-Cohen. Cette exposition est une trilogie de projets vidéos et audios qui ont été réalisés dans le cadre de diverses résidences d’artistes dans le sud de la Floride. Le vernissage de l’exposition se tient ce mercredi de 16h à 18h. Deux présentations sont prévues à 16h30 et 17h30 avec un accès limité de 40 personnes dans l’édifice.

La tournée scolaire du FICFA

Le Festival présente quatre films dans le cadre de sa tournée des écoles qui s’étend jusqu’au 27 novembre. Ces œuvres sont diffusées dans 49 écoles de la province. En tout, 14 000 élèves pourront visionner les films en français dans leur salle de classe. La grande cavale de Wolfgang et Christoph Lauenstein, La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti, Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier et Antigone de Sophie Deraspe sont les films choisis pour la tournée scolaire qui comprend aussi des entretiens avec la réalisatrice Sophie Deraspe, l’actrice Nahéma Ricci (Antigone) et l’acteur principal de Donne-moi des ailes, Louis Vasquez.