Alain Boisvert élu à la présidence d’artsnb

Alain Boisvert accède à la présidence du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb). Il a été élu lors de la dernière Assemblée générale annuelle d’artsnb.

M. Boisvert succède à Carol Collicut qui a joué ce rôle pendant près de quatre années. Détenteur d’un baccalauréat en théâtre et en communications de l’Université d’Ottawa et d’une maîtrise en communications de l’UQAM, M. Boisvert a notamment occupé les rôles d’animateur télé à TFO, de comédien, d’animateur radio et journaliste arts et spectacles à la télévision de Radio-Canada (Toronto), de directeur général de La Nouvelle Scène, de chef des communications au Musée des beaux-arts du Canada, de chef de la direction du Village historique de Kings Landing et de directeur du CCNB – Campus de la Péninsule acadienne.

Il a pris la barre, cet été, de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB). Alain Boisvert a siégé à plusieurs conseils d’administration, dont ceux de Tara Luz Danse, du Conseil des arts d’Ottawa et du Centre communautaire Sainte-Anne à Fredericton. Il est l’auteur du roman mépapasonlà (Éditions David, 2016), finaliste au prix France-Acadie et récipiendaire du prix Ambassadeur de l’année 2016 du Conseil provincial des sociétés culturelles.

Alain Boisvert qui affirme l’importance du rôle des artistes professionnels et des arts et la culture pour soutenir une économie créative se réjouit à l’idée de pouvoir contribuer au prochain cycle d’artsnb à l’occasion de son trentenaire.