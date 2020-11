Le silence de Renée Blanchar primé au FICFA

Le Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA) a récompensé les documentaires acadiens Le silence de Renée Blanchar et Une façon d’être ensemble de Francine Hébert.

Le 34e FICFA qui se termine vendredi a décerné sept prix La Vague. Le documentaire de Renée Blanchar sur les scandales sexuels dans l’Église catholique en Acadie a été couronné de la Vague Léonard-Forest de la meilleure œuvre acadienne moyen ou long métrage. Le jury a choisi de récompenser ce film captivant et nécessaire pour la mémoire collective, «une oeuvre qui a su traiter avec justesse et respect un sujet si difficile et essentiel et créer un espace où la parole de ces hommes saura faire écho au vécu de plusieurs autres.»

La Vague ACIC/ONF du meilleur court métrage acadien est allée à Francine Hébert pour son film Une façon d’être ensemble qui suit le parcours extraordinaire de la famille LeBlanc de la région de Bathurst qui a choisi de placer la musique au coeur de son quotidien. Le jury a été conquis par ce portrait intime d’une famille qui s’efforce de partager sa musique et ses traditions acadiennes avec le monde entier. Il a été particulièrement touché par la représentation honnête de parents qui relèvent les défis de l’éducation dans le monde moderne, ainsi que par l’inspiration qui se dégage de leur détermination à inculquer l’indépendance, la discipline et l’appréciation des arts à leurs trois jeunes filles.

Le film de clôture Nadia, Butterfly de Pascal Plante a pour sa part remporté la Vague Unis TV du meilleur long métrage de fiction canadien. La Vague du meilleur long métrage de fiction international est allée au film d’animation français Josep du réalisateur Aurel.

La Vague du meilleur long métrage documentaire a été décernée au film Errance sans retour de Mélanie Carrier et Olivier Higgins qui offre une incursion dans le camp de réfugiés le plus populeux de la planète. Le prix du meilleur court métrage international a été remis au film français Amours synthétiques de Sarah Heitz de Chabaneix, tandis que Lune de Zoé Pelchat s’est distingué dans la catégorie des courts métrages canadiens.

Les jurys ont accordé aussi des mentions spéciales au drame Slalom de Charlène Favier, ainsi qu’à l’actrice Kelly Dépeault du film La déesse des mouches à feu.