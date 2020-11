Les chansons d’amour hivernales de Matt Boudreau

Matt Boudreau adore l’hiver, une saison qu’il juge immensément inspirante. À l’image de l’époque des 45 tours, l’auteur-compositeur-interprète de Petit-Rocher vient de lancer un micro disque, Noël # 1, de deux nouvelles chansons bercées par la saison froide.

«Je suis quelqu’un qui aime beaucoup l’hiver contrairement à beaucoup de monde. Il y a quelque chose de plaisant, de relaxant à propos de l’hiver parce que tout le monde au complet ralentit. Ça fait depuis le mois d’août que j’écoute des tounes d’hiver», déclare Matt Boudreau.

Inspiré par les univers de la chanson River de Joni Mitchell, la musique de Mac Demarco et le Noël de Charlie Brown, le musicien a composé deux nouvelles chansons d’hiver qu’il offre en cadeau à l’approche des Fêtes. Sur une musique un peu planante et vaporeuse, les chansons Amoureux et Tempête hivernale évoquent l’ambiance chaleureuse du temps des fêtes.

«En amoureux on fera du feu à se fondre le coeur…»

«J’ai écrit des tounes d’amour parce que je voulais avoir un feeling cozy sur le bord du foyer, juste relaxe. En même temps, toucher un peu les sujets de la dépression saisonnière, mais sans aller dans le trop sombre non plus.»

Dans Tempête saisonnière qu’il interprète en duo avec Émilie Landry, coauteure des paroles et de la musique, il raconte l’histoire d’un couple qui affronte la dépression saisonnière ensemble.

«La tempête saisonnière fait moins peur hiberner dans tes bras», chantent-ils.

C’est la première fois qu’il sort sur disque une chanson en duo. Il connaît Émilie Landry depuis longtemps et il a eu envie de collaborer avec elle le temps d’une création musicale.

Matt Boudreau sort un micro disque de Noël. – Gracieuseté

Matt Boudreau qui a réalisé et enregistré les deux pièces dans son studio Mouette Sounds à Petit-Rocher joue tous les instruments. Le très mini disque qui paraît chez Le Grenier Musique est disponible sur toutes les plateformes numériques. De belles chansons à écouter dans la chaleur de nos maisonnées.

Par ailleurs, l’auteur-compositeur-interprète qui a fait paraître cet été l’album Armageddon vient de le sortir en vinyle dans une variété de couleurs.