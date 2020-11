Des spectacles des fêtes ébranlés par la pandémie

L’arrivée du temps des Fêtes est synonyme de spectacles de Noël qui font habituellement courir les foules. Or cette année, pas de Casse-Noisette ni de grand concert collectif de Laurie LeBlanc pour se mettre dans l’esprit des Fêtes. La tradition subit à son tour les impacts de la pandémie qui donne des casse-têtes aux producteurs et aux artistes.

Le coronavirus aura eu raison, entre autres, du spectacle Noël en Acadie qui devait se tenir samedi au Centre Wesleyan à Moncton. Laurie LeBlanc a annoncé, cette semaine, qu’il reportait son spectacle au 26 novembre 2021. Cette tradition du temps des Fêtes attire chaque année près de 2000 spectateurs.

«C’est triste que nous devions remettre le spectacle. C’est une tradition spéciale pour nous et pour les gens qui viennent annuellement. C’est devenu comme une grosse rencontre familiale. Mais nous sommes conscients qu’il s’agit d’une étape nécessaire pour assurer la sécurité de tous. Nous allons nous reprendre l’année prochaine», a déclaré Laurie LeBlanc.

Le traditionnel ballet Casse-Noisette de l’Académie de ballet classique et de danses modernes, présenté au Théâtre Capitol depuis dix ans, n’aura pas lieu cette année. La directrice de l’Académie, Suzanne Bourque, souligne que dans le contexte de la pandémie, il aurait été impensable de produire un spectacle d’une telle ampleur avec 150 artistes, musiciens et artisans.

«On avait pensé faire des variations virtuelles du Casse-Noisette, mais avec le retour à la phase orange et les filles qui doivent danser avec les masques, là on ne sait plus trop. C’est difficile à planifier.»

Cette pause d’une année leur permettra de refaire les décors de la production et de travailler à quelques mises au point, a-t-elle fait savoir.

Le Pays de la Sagouine suspend ses représentations

Avec le retour à la phase orange du plan de redressement, le Pays de la Sagouine à Bouctouche a dû interrompre ses spectacles de Noël. Vingt-deux représentations à guichets fermées dans une salle réaménagée pour 130 personnes en fonction des règles sanitaires étaient prévues.

«On a pu en présenter trois et on est retourné en phase orange. On a la possibilité de les reporter les spectacles de la fin de semaine passée en décembre si on revient en phase jaune. Tout de suite, tout est en l’air», a indiqué la directrice générale et créative adjointe du Pays de la Sagouine, Monique Poirier.

Si jamais la phase d’alerte orange est maintenue au-delà du 3 décembre, la direction du Pays de la Sagouine n’aura pas d’autre choix que d’annuler des représentations.

«Ça représente une perte financière importante et une perte de travail pour toute l’équipe du spectacle et de la restauration. Ce sont tous des gens qui comptaient sur ces semaines de travail. On travaillait de la deuxième semaine de novembre jusqu’à Noël. C’est sûr que pour tout ce monde-là, c’est déstabilisant», a expliqué Monique Poirier.

Celle-ci précise qu’ils doivent constamment revoir leur plan tout en demandant aux musiciens et aux techniciens de demeurer disponibles. La tradition du spectacle de Noël existe depuis une vingtaine d’années au Pays de la Sagouine.

«La réponse était tellement positive, c’est clair que ça fait partie des traditions des gens. Je souhaite qu’on le fasse, mais si on ne peut pas le faire parce qu’on est dans cette situation, on va respecter toutes les consignes et on va faire ce qui est mieux pour tout le monde.»

La saison des fêtes est habituellement très achalandée au Théâtre Capitol qui offre plusieurs spectacles de Noël en décembre. Monique Poirier – qui fait partie du concert Noël avec les Muses, les frères Belivo et Roland Gauvin – se croise les doigts pour que ce spectacle puisse être présenté. Ils ont un peu plus de chance puisque le concert sera à l’affiche du Capitol plus tard en décembre, soit du 16 au 20. Toutes les représentations affichent déjà complet. Le groupe a également enregistré un spectacle virtuel qui sera disponible du 23 au 26 décembre.

Même chose pour la traditionnelle grande tournée du temps des Fêtes des Gars du Nord, dont les concerts débutent le 16 décembre à Miramichi. Les artistes espèrent un retour à la phase jaune sinon ils devront annuler trois spectacles de la tournée.