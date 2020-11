Les Hôtesses d’Hilaire accumulent les récompenses

Après Musique NB et l’ADISQ, les Hôtesses d’Hilaire poursuivent leur récolte de trophées en recevant le prestigieux Prix Édith Butler de la fondation SPACQ (Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec). Cette récompense assortie d’une bourse substantielle souligne l’ensemble du travail de création du quintette rock alternatif acadien.

«Quand je regarde la liste des gagnants, c’est gratifiant et pour vrai, ça m’a touché et en plus, c’est venu avec un chèque. On est très chanceux cette année. On a eu pas mal de prix. C’est une année de reconnaissance pour les Hôtesses», a déclaré la tête d’affiche du groupe Serge Brideau.

La bête de scène qui a troqué ses habits de chanteur rock pour l’uniforme de préposé aux soins en 2020, en raison de la pandémie, accepte cette nouvelle reconnaissance avec un grand sourire. La formation qui célèbre ses dix années de scène devait partir sur la route pour plusieurs spectacles en 2020 afin de marquer cet anniversaire. Recevoir un prix qui porte le nom d’Édith Butler lui fait chaud au cœur.

«Moi je suis un fan d’Édith Bulter. On a partagé la scène avec elle l’année passée au Congrès mondial acadien. C’était la première fois que je passais du temps avec elle. C’est toute une femme. D’avoir un prix qui porte son nom, c’est tout un honneur.»

Le chanteur flamboyant a hâte de retourner sur scène.

«Un jour, il va y avoir un vaccin et on espère que tout le monde le prenne pour qu’on puisse retourner à une espèce de normale», a-t-il partagé.

Les Hôtesses d’Hilaire sont loin d’avoir dit leur dernier mot, assure Serge Brideau, précisant du même souffle que le groupe travaille à la création d’un nouvel album. La pandémie l’a forcé tout comme d’autres musiciens à réfléchir sur son métier et à remettre les pendules à l’heure.

«Partir en tournée comme des déchaînés comme on faisait avant, ça me surprendrait qu’on soit autant parti. C’était ma vie les Hôtesses d’Hilaire, il n’y avait rien d’autre. Là, je pense qu’on est plus conscient que c’est le fun aussi d’être à la maison, d’avoir des jardins, d’avoir un semblant de vie normale.»

Il n’y a pas eu de cérémonie de remise de prix de la fondation SPACQ, mais des capsules vidéos qui rendent hommage aux lauréats sont diffusées sur TVA et disponibles en ligne. Celle qui porte sur les Hôtesses d’Hilaire sera diffusée le 30 novembre.