Christian Essiambre propulse l’Acadie dans l’espace

L’espace a toujours fasciné Christian Essiambre qui signe la réalisation d’une nouvelle série télévisée jeunesse alliant fiction et science du cosmos.

L’Acadie Nouvelle a rencontré le réalisateur et l’équipe de l’émission Comme dans l’espace alors qu’ils étaient à leur dernière journée de tournage à Shediac. Ils ont érigé un studio dans un édifice désaffecté au centre-ville de la municipalité côtière. À l’intérieur, on retrouve un immense bunker construit par le scénographe Sylvain Ward. C’est dans ce bunker qu’une bonne partie de l’action de la télésérie se déroule. Deux jeunes blogueurs, Alex (Marianne Verville) et Joachim (Thomas Derasp), aidée de l’androïde Mia (Tanya Brideau) explorent des thèmes reliés à l’espace, que ce soit les trous noirs, l’apesanteur ou encore le mouvement des planètes. À chaque épisode, ils ont une mission différente.

Christian Essiambre, qui a passé de longues heures dans sa jeunesse à observer l’immense ciel étoilé de son village natal McKendrick, aurait souhaité que l’astronomie soit davantage enseignée à l’école. Le réalisateur qui a signé les scénarios de cinq épisodes se réjouit de pouvoir créer une émission dynamique qui aborde la science de l’espace à travers la voix de deux jeunes blogueurs. Marianne Verville compare la série au magazine scientifique Les Débrouillards.

«Quand j’étais jeune, j’écoutais les Débrouillards, puis je tripais vraiment là-dessus. C’est un peu dans le même genre que les Débrouillards. Autant on a une histoire qui se passe entre nos personnages dans le bunker, autant on veut en apprendre plus.»

L’équipe a sillonné les routes du Québec et des Maritimes afin de mener diverses expériences et rencontrer des experts, dont le chimiste Yannick Bergeron qui a remporté plusieurs prix internationaux. L’astronaute David Saint-Jacques fera également une apparition dans la série.

Incarné par Tanya Brideau, le personnage de Mia, une androïde, s’avère très utile aux deux jeunes protagonistes puisqu’elle leur fournit une foule d’informations, un peu comme le ferait le web.

«J’ai un personnage qui est très agréable parce qu’elle a une très belle évolution au cours des épisodes. C’est particulier parce que je suis à l’extérieur du bunker, je ne suis pas avec les autres comédiens directement, donc le jeu est différent. Ç’a été un beau défi, mais ç’a été un beau travail. C’est la première fois que j’avais à jouer un rôle comme ça», a exprimé la comédienne de Caraquet.

La série qui s’adresse aux jeunes de 9 à 12 ans se veut intemporelle. Joachim est un garçon un peu timide, réservé, aimant, tandis qu’Alex est une jeune fille fonceuse, sportive qui n’a peur de rien. Ils forment ainsi un tandem complémentaire. Les trois comédiens ont une belle feuille de route. Marianne Verville qui anime la série À fond de train sur Unis TV, a joué Aurélie Laflamme dans les deux films du même nom et dans des émissions comme District 31, Mauvais Karma et Cerebrum.

Une approche non conventionnelle

Bien connu comme comédien et auteur, Christian Essiambre qui signe sa première réalisation avec Comme dans l’espace a opté pour une approche non conventionnelle. Il admet que le début du tournage a été un peu angoissant. Jamais il n’a eu un cahier de production aussi organisé. Celui qui est habitué à se faire diriger par des metteurs en scène et des réalisateurs s’est jeté dans l’aventure un peu tête baissée.

«J’étais supposé avoir un mentor du Québec, mais avec la COVID, ç’a n’a pas été possible. J’ai fait comme tous mes projets dans ma vie, j’ai appris sur le tas. Au début, je faisais vraiment les petits dessins, mais j’ai jamais suivi de cours de découpage d’axe. Je ne connais rien là-dedans. D’ailleurs je ridiculise tout le temps ça sur les plateaux quand les réalisateurs commencent à parler d’axe.»

Il a abordé la réalisation un peu comme un comédien en s’appuyant sur les textes pour faire ressortir les moments magiques. Christian Essiambre mentionne l’aide précieuse de son directeur photo Blake Stilwell pour le découpage des scènes.

Toute l’équipe vient de l’Atlantique, à l’exception des comédiens Marianne Verville et Thomas Derasp. Crise sanitaire oblige, les comédiens ont dû observer une période d’auto-isolement de deux semaines avant d’entreprendre le tournage qui s’est déroulé en respectant les règles de sécurité. Le réalisateur admet que ça complique un peu les choses, mais l’équipe est heureuse de pouvoir travailler en temps de pandémie.

L’émission est coproduite par Marcel Gallant de Connections Productions et Gilles Doiron de Botsford Média. La série de 13 épisodes de 24 minutes sera diffusée sur Unis TV au printemps 2021.