Claude Cormier et le folk des Îles-de-la-Madeleine

Autant il y a de paysages à découvrir aux Îles-de-la-Madeleine que d’histoires à chanter, affirme l’auteur-compositeur-interprète Claude Cormier qui célébrera en 2021 ses 20 ans de carrière.

Lauréat du prix de la Tournée Assomption Vie-Radio-Canada, l’artiste madelinot offrira ainsi plusieurs spectacles dans les provinces atlantiques en 2022. Cette récompense décernée pendant le spectacle virtuel Un beau jour, de la FrancoFête en Acadie, lui assure une tournée d’un minimum de 11 représentations à travers les membres du Réseau atlantique des diffuseurs des arts de la scène (Radarts). Il a été choisi parmi tous les artistes acadiens qui ont présenté des vitrines à la FrancoFête. Il s’est dit très touché par ce prix.

«Je suis extrêmement content parce que je n’ai pas eu nécessairement la chance de tourner beaucoup au Nouveau-Brunswick», a exprimé l’auteur-compositeur-interprète acadien, dont la chanson Whisky Whisky a atteint le sommet des palmarès radio au Nouveau-Brunswick.

Même s’il est établi à Rimouski depuis quelques années, les îles ne le quittent jamais. Elles ont toujours inspiré sa musique.

«C’est autant infini de parler des îles que quand on est aux îles puis qu’on regarde à 360 degrés. C’est infini pour en faire le tour. Il y a autant de choses à dire que de paysages à découvrir. Ça me suit. Je suis très enraciné dans mes racines, dans ma culture acadienne des îles que peu importe où je vais aller, c’est un bassin d’histoires et d’anecdotes sans fond.»

En 2020, Claude Cormier a sorti deux albums, dont une compilation soulignant ses 20 ans de carrière et un disque de chansons originales Garde ton accent tome 2. Avec cet album, il propose des histoires des îles, une poésie du quotidien sur une musique d’inspiration traditionnelle aux diverses influences dont celles de l’Irlande.

«J’ai toujours été un fan du groupe légendaire irlandais The Pogues. Ce groupe-là m’a énormément inspiré, mais aussi les gens de chez nous comme la musique de Suroît qui a bercé mon enfance et c’est devenu de grands amis. J’essaie de mélanger la poésie du quotidien avec l’énergie et le côté festif du groupe Suroît. Ce sont deux entités différentes qui ont forgé qui je suis aujourd’hui.»

Le plus beau commentaire que vous pouvez faire à Claude Cormier c’est de reconnaître ses origines madeliniennes juste à l’entendre parler.

«C’est une richesse les accents parce que ça nous identifie. C’est l’âme d’une personne, ça nous identifie à un peuple, à une culture. Je suis un Acadien et je suis fier de ça. C’est ma plus grande fierté et ça me dit que je ne suis pas tout seul. Chacun a son accent c’est beau la diversité. Si on parlait tous pareil, ce serait plate.»

En plus de mener une carrière d’artiste de scène, Claude Cormier présente des ateliers d’écriture spontanée dans les écoles.

Prix Radarts

Le spectacle Un beau jour, présenté jeudi soir, a été aussi l’occasion de remettre trois prix Radarts à des diffuseurs culturels. Le Centre des arts de la petite église d’Edmundston, la Société culturelle de la Baie des Chaleurs et le District scolaire francophone Nord-Ouest ont été récompensés.