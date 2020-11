Caroline Bélisle reçoit le prix Gratien-Gélinas

La dramaturge Caroline Bélisle de Moncton a reçu le prix Gratien-Gélinas du Centre des auteurs dramatiques (CEAD), pour son texte Les remugles ou la danse nuptiale est une langue morte.

Ce prix décerné par un jury composé de gens influents du milieu théâtral récompense la relève en écriture dramatique.

«Empreint à la fois d’une tendre mélancolie et d’une urgence de dire, le texte de Caroline Bélisle se déploie tout en finesse, ont souligné les membres du jury.

«Ses armes dramaturgiques ne relèvent pas du spectaculaire (…) creusant plutôt des chemins sensibles, qu’on foule avec curiosité et émotion. Les personnages, ancrés dans le quotidien, brillent par leur complexité et leur singularité. Ils se révèlent à travers l’humour incisif de leurs regards sur le monde, la douce absurdité de leur existence et la force tranquille de leur goût pour la vie. Grâce à l’adresse de l’autrice, la pièce active tout un réseau de sens en multipliant les images aussi évocatrices que surprenantes, traçant ainsi un portrait d’époque saisissant qui capte la beauté et le tragique des aspérités de nos vies.»

La lauréate remporte la bourse Françoise-Berd d’un montant de 10 000$, et son texte, grâce au soutien de Québecor, reçoit une prime à la création de 15 000$ qui sera versée à la compagnie de théâtre qui produira la pièce. Le prix a été remis par Mitsou Gélinas, porte-parole de la Fondation du CEAD et petite-fille de Gratien Gélinas. Caroline Bélisle, une figure importante de la relève théâtrale en Acadie, a écrit plusieurs pièces dont Dîner pour deux qui a été produit pour le TPA et publiée aux Éditions Perce-Neige.