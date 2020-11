Une belle veillée avec les Gars du Nord

Les Gars du Nord débarqueront bientôt sur les routes du Nouveau-Brunswick avec leur nouvel album des fêtes Caribou qui rassemble des pièces originales à l’ambiance festive, évoquant l’esprit des retrouvailles familiales et bon enfant qui caractérise cette formation musicale.

Les quatre musiciens invitent le public à oublier les tracas du quotidien. Chaque année en décembre, depuis sept ans, Wilfred LeBouthillier, Danny Boudreau, Jean-Marc Couture et Maxim McGraw unissent leur voix le temps d’une tournée à travers les Maritimes. Le quatuor du Nord ne passe pas inaperçu.

«Quand le mois de décembre arrive, on devient des gars du Nord. On embarque dans la van et à partir de ce moment-là, on n’est plus Wilfred ni Jean-Marc, Danny ou Maxime. On devient les gars du Nord et ça devient comme une famille. Ça devient comme magique. C’est comme si on embarquait dans le traîneau du père Noël», a déclaré en entrevue Wilfred LeBouthillier, avec le sourire dans la voix.

Cette année, c’est un peu spécial puisqu’ils transportent dans leur valise un nouvel album, Caribou, qui vient tout juste de paraître. Neuf compositions originales, une reprise de la pièce 23 décembre de Beau Dommage ainsi qu’une chanson surprise figurent sur ce second opus très festif qui comprend aussi deux ou trois ballades, dont La première nuit de Noël.

«Comme son, on voulait que ça reste dans le même esprit que le premier album, dans la continuité et aussi de ce qu’on présente en spectacle. Rester dans le folk acoustique avec des influences country.»

Contrairement à leur premier disque paru en 2017 qui est constitué essentiellement de reprises de classiques du temps des fêtes, cette fois, le quatuor s’est lancé dans la création. Pour la plupart des pièces, Danny Boudreau signe les paroles sur des musiques originales de Wilfred LeBouthillier.

«En tournée, on a fait la route Danny et moi pour aller aux Îles-de-la-Madeleine. On a écrit comme trois chansons à ce moment-là. C’était un voyage qui avait été inspirant. Une fois qu’on est arrivé aux îles, ça nous a inspiré d’autres choses. Par la suite, quand Danny avait un texte, il me l’envoyait. J’écrivais la musique de mon côté.»

Sur un folk acoustique avec une petite couleur country, les chansons traitent des liens familiaux, des traditions, d’anecdotes, de souvenirs de jeunesse et des Noëls d’antan. «Le temps des fêtes chez grand-maman, ça s’passait d’même apparemment, dans la gaieté pis l’agrément, ça s’passait d’même, dans l’bon vieux temps», chantent-ils dans la pièce titre du disque.

Le disque a été enregistré dans deux studios, à 1000 kilomètres de distance. Le musicien Jean-Frédéric Lizotte joue de plusieurs instruments, dont le violon particulièrement puissant dans La tourmente. Ce dernier ainsi que Jean-Marc Couture étaient à Montréal, tandis que les trois autres artistes se trouvaient dans un studio aménagé dans un chalet à Tracadie.

Un peu de nostalgie

Les gens reviennent année après année pour entendre chanter les Gars du Nord.

«On se remémore nos souvenirs de nos Noëls. Il y a comme une nostalgie dans tout ça.»

Sur scène, le quatuor essaie de recréer l’ambiance des réveillons, des fêtes de famille où tout le monde se retrouve. Il y a aussi beaucoup d’humour, des histoires et des anecdotes. Wilfred LeBouthillier souligne que Danny Boudreau, le plus malchanceux des quatre, est une source intarissable d’inspiration. «Danny c’est ma muse», confie le chanteur en riant.

Vous découvrirez aussi sur ce disque une chanson surprise enregistrée pendant un spectacle qui reflète bien l’esprit du groupe.

Les spectacles affichent déjà presque tous complet. Dans le contexte de la pandémie, l’artiste est conscient que l’ambiance sera peut-être un peu différente dans les salles puisqu’elles ne peuvent pas accueillir autant de spectateurs. Mais somme toute, il s’estime chanceux de pouvoir présenter cette tournée dans la situation actuelle.

«Quand on va partir en tournée, ça va être complet, mais avec des salles restreintes. On sent que les gens ont hâte de venir nous voir malgré tout ça. On espère qu’avec ce qui se passe, on va être capable de réaliser toute la tournée.»

La tournée débute le 16 décembre. Si jamais certaines régions demeurent en phase orange du confinement, quelques représentations pourraient être annulées.