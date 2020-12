Des trésors du patrimoine en voie d’être restaurés

La Banque d’art populaire acadien (BAPA) qui entame sa deuxième année d’activités a de grands projets pour 2021. L’organisme envisage de restaurer quatre tableaux, datant du 20e siècle, considérés comme des trésors patrimoniaux de l’Acadie.

Fondée en décembre 2019 par l’organisme de bienfaisance Nation Prospère Acadie, grâce au legs de la collection de 1200 tableaux de Claudette et Maurice Cormier, la BAPA a présenté une première exposition au Musée de Kent à Bouctouche, l’été dernier.

Les responsables de la banque ont dévoilé aussi l’immense rideau de scène de la Déportation créé par Édouard Gautreau en 1931. Cette œuvre a été donnée par la Société historique de Mer Rouge. Une première étape pour restaurer cette peinture de 10 pieds par 18 pieds a été réalisée et le tableau a pu être montré au Musée de Kent. Les responsables de Nation Prospère Acadie entendent maintenant poursuivre la restauration complète du tableau, dont les coûts sont estimés à 75 000$.

«Les réactions qu’on a eues sont très encourageantes et je pense qu’il y a un désir de voir ce projet-là aboutir. C’est quand même un tableau de très grande taille et également impressionnant. On va faire tout notre possible en 2021 pour terminer la restauration», a déclaré le directeur général de Nation Prospère Acadie, Daniel LeBlanc.

L’organisme a dans sa mire trois autres tableaux, dont une peinture de Colombe Bourque, une artiste native de Dieppe. Il y a 100 ans, en 1921, cette jeune artiste alors âgée de 16 ans a réalisé une peinture d’une scène riveraine. L’année suivante, elle est décédée de tuberculose. Son tableau, aujourd’hui endommagé, serait l’un de ses derniers.

«La technique était déjà avancée et la tragédie c’est qu’elle est décédée l’année suivante de tuberculose, donc on croit que c’est une artiste qui avait énormément de potentiel, mais qui est morte très jeune. On retrouve que quelques tableaux de cette artiste-là. Celui-ci est quand même spécial et on souhaite qu’il soit bien conservé dans notre collection.»

Le comité a choisi des œuvres qui ont à la fois une valeur esthétique et historique. Deux tableaux de Sœur Agnes Berchmans, née Alma Landry de Bouctouche, ont été légués au Musée de Kent. Ces deux fresques d’anges qui n’ont jamais été exposées nécessitent un certain traitement avant d’être montrées au public.

«C’est une artiste très méconnue en Acadie, mais qui a été une des premières à aller en Europe étudier auprès des grands maîtres.»

À son retour d’Europe, elle a peint des centaines d’œuvres religieuses de très haute qualité, dont la majorité a été malheureusement perdue lors de l’incendie qui a détruit la Maison-mère des Sœurs de la Charité d’Halifax en 1951, a fait savoir Daniel LeBlanc. La BAPA veut donc restaurer et exposer en 2021 deux grandes fresques d’anges réalisées par cette artiste en 1953. Les coûts de restauration pour les trois œuvres (Colombe Bourque et Sœur Agnes Berchmans) sont estimés à 10 000$.

Nation Prospère Acadie n’a pas encore le financement pour effectuer ces projets de restauration, mais des démarches seront entreprises afin d’amasser les fonds nécessaires.

Les responsables de la BAPA souhaitent faire circuler l’exposition des 40 tableaux (présentée cet été au Musée de Kent) dans d’autres galeries. Cette collection comprend la peinture de scène riveraine de Colombe Bourque. L’organisme prévoit également monter une exposition spéciale des œuvres de Sœur Agnes Berchmans en 2021, ainsi qu’une nouvelle exposition de la collection Cormier. Les gens peuvent avoir davantage d’information sur les projets de la BAPA en visitant son site web (www.bapa.ca).