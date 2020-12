Un ange anti-COVID signé Claude Roussel

Est-ce vraiment, diront certains, le rôle de l’art? Pourquoi pas, répond Claude Roussel qui a toujours été sensible aux enjeux sociaux et humains dans sa pratique artistique. L’artiste vient de réaliser une sculpture en réaction à la pandémie qui se veut une œuvre d’espoir.

À 90 ans, Claude Roussel est toujours aussi épris de création.

«C’est une passion qui m’a toujours habité. J’ai toujours aimé réagir à des situations et puis souvent ce sont des thèmes qui pouvaient s’adapter à des œuvres sculpturales», a déclaré en entrevue l’artiste établi à Cap-Pelé.

Avec sa sculpture qu’il a intitulée Ange anti-COVID, il veut saluer le travail des autorités médicales, gouvernementales et autres travailleurs qui essaient de combattre la pandémie actuelle. Il s’est senti presque obligé d’y apporter sa petite contribution avec son art.

«C’est comme un devoir pour moi de le faire quand je vois toutes les personnes qui travaillent à sensibiliser la population. C’est comme une sorte de félicitation et d’encouragement.»

Haute de 75 centimètres, son ange guerrier revêtu d’un armure et muni de deux harpons avance dans une mer de coronavirus qu’il essaie de détruire. Le sculpteur s’est servi de matériaux recyclés comme des tees de golf, des tiges de bois, du carton et d’une base de bois pour réaliser son œuvre. Le personnage a été modelé dans du plâtre. Il s’est inspiré de l’archange saint Michel, considéré comme étant le défenseur du bien contre le mal. En utilisant des tees de golf pour représenter le virus, il a voulu ainsi donner une touche humoristique à son œuvre, afin d’alléger le fardeau de la pandémie, sans toutefois négliger le sérieux de la situation. Cet ange représente en quelque sorte les autorités qui combattent la pandémie et qui encouragent la population à respecter les consignes sanitaires.

Pionnier de l’art moderne en Acadie, Claude Roussel est reconnu, entre autres, pour ses œuvres monumentales. Mais il a aussi créé des séries de sculptures de plus petit format. Il s’est tourné vers des matériaux plus accessibles, faciles à manœuvrer qui lui permettent quand même d’exprimer ses idées. L’idée a été conçue à l’aide de croquis pour ensuite réaliser l’assemblage, le collage, le moulage et la peinture.

Pour l’instant, son Ange anti-COVID est en confinement à la maison s’amuse à dire l’artiste. La porte est ouverte aux galeries ou autres centres qui souhaiteraient exposer son œuvre, mais ce dernier ne veut surtout pas exercer de pression. Claude Roussel a été le directeur fondateur du Département d’arts visuels et de la galerie d’art de l’Université de Moncton. En plus d’être un artiste prolifique qui se consacre à la sculpture, le relief et la peinture, il a à son actif, au Canada et à l’étranger, plus de 200 expositions, 60 projets monumentaux et de nombreuses œuvres d’art dans d’importantes collections publiques. Il a reçu aussi de nombreux prix et distinctions, dont la Société des sculpteurs du Canada (1962), l’Ordre du Canada (1984) et l’Ordre du Nouveau-Brunswick (2002). Au-delà de son art, et par son engagement dans l’enseignement et ses écrits, Claude Roussel a apporté une contribution inestimable au développement des arts visuels en Acadie et au Canada, ce qu’il poursuit encore aujourd’hui à l’âge de 90 ans.