Édith Bourget publie un roman adapté d’un film d’animation

Comme bien des écrivains, Édith Bourget a rêvé un jour de voir un de ses livres adaptés au cinéma. Or, c’est la situation inverse qui s’est produite puisqu’elle vient de publier un nouveau roman jeunesse Félix et le trésor de Morgäa, à partir d’un long métrage d’animation qui sortira en 2021.

Quand les éditions Bayard Canada Livres l’ont contacté pour lui offrir ce projet d’écriture hors de l’ordinaire, l’auteure d’Edmundston confie qu’elle a été un peu étonnée. Elle a réfléchi un moment, sachant très bien que le projet allait l’occuper pendant plusieurs mois et que ce serait un défi. Celle qui a 33 livres à son actif n’avait jamais travaillé de cette façon.

«Comme écrivain, j’écris toujours à partir de mes idées, de mon expérience, mais je trouvais que c’était un super beau défi. J’adore les films d’animation. Puis, j’étais curieuse de voir le film d’animation. Enfin, je me suis dit comment – moi qui suis très personnelle dans mes écrits – je peux arriver à entrer dans la tête d’un autre et de rendre son esprit à lui», a expliqué en entrevue Édith Bourget.

Roman d’aventures illustré, Félix et le trésor de Morgäa raconte l’histoire d’un jeune garçon téméraire et courageux des Îles-de-la-Madeleine, déterminé à retrouver son père disparu en mer, deux ans plus tôt. Aidé d’un vieux marin Tom, de son chat qui se prend pour un chien et d’un perroquet, Félix entreprend le voyage jusqu’à l’île-de-la-Nuit-Éternelle où il découvre une communauté mystérieuse dirigée par l’étrange Morgäa. Une aventure périlleuse pleine de rebondissements, d’humanité et de tendresse s’en suivra.

Saisir l’âme du film

Édith Bourget a travaillé à partir de la version inachevée du film et du scénario de 100 pages de Marc Robitaille. Séquence par séquence, elle a réécrit l’histoire dans ses propres mots.

«Il fallait que je réduise. Il y a à peu près 15 000 mots dans le roman. Il fallait que je décrive et que je coupe dans certains dialogues, donc il y a des choses qui sont plus rapides dans le livre parce que c’était impossible de tout mettre parce qu’il y a une quantité de mots à respecter.»

Ses voyages aux Îles-de-la-Madeleine l’ont inspirée dans l’écriture de ce roman. Aventure frôlant le fantastique, ce roman qui se situe beaucoup dans l’action s’éloigne du genre d’ouvrage qu’elle écrit habituellement. Ses livres abordent souvent des thématiques peu explorées en littérature jeunesse.

«C’était un défi d’entrer dans la tête d’un autre, de respecter son travail à lui, d’arriver à le rendre. D’après la productrice, c’est une bonne adaptation et j’ai réussi à rendre l’âme du film. Ce n’est pas une aventure que j’aurais écrite. Ce n’est pas vraiment dans mes cordes d’écrire ce genre de choses là. Mais ça me permet d’apprendre une autre façon qui se situe plus au niveau de l’aventure.»

L’auteure de 66 ans confie qu’elle est toujours en processus d’apprentissage même si elle possède une feuille de route bien garnie.

«Je pense aussi qu’un créateur devrait avoir cette attitude de ne pas se conforter dans ce qu’il est capable de faire, mais d’avancer.»

L’écriture de ce roman d’aventures influencera-t-elle sa manière d’écrire à l’avenir? Elle ne le sait pas encore. Par contre, cette association avec le cinéma pourrait apporter une belle visibilité à son travail littéraire.

«Ça va peut-être intéresser les gens à regarder mes 32 autres livres… Évidemment, souvent comme écrivain on aimerait bien qu’un de nos livres deviennent un film. Mais ce n’est pas tellement évident parce que c’est tellement d’années de travail. C’est très difficile de percer là-dedans. En habitant au Nouveau-Brunswick, je suis loin du milieu qui tourne autour de tout ça.»

Le long métrage d’animation réalisé par Nicola Lemay (qui signe aussi les illustrations du livre) sur un scénario de Marc Robitaille produit par 10e Avenue Productions ne sortira au cinéma qu’en mars 2021, au cours de la relâche scolaire. Le livre est déjà disponible en librairie.