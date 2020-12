Mélanie Léger brise la glace du Dortoir

Le premier conseil que Mélanie Léger tient à donner aux artistes qui lui succéderont dans le Dortoir est… de s’apporter de bonnes bottes de marche! Le deuxième? De s’imprégner totalement de l’énergie du lieu de création, une première au Canada Atlantique.

L’écrivaine de Shediac, âgée de 37 ans, a eu l’honneur d’inaugurer le nouveau loft pour artistes en résidence dans ce qui était auparavant les dortoirs de l’ancienne École des pêches devenue le CCNB-Péninsule acadienne de Caraquet.

Depuis trois semaines, elle travaille sur une pièce de théâtre initiée par le Théâtre populaire d’Acadie. Elle parlera de la famille de Rebecca Schofield, cette adolescente de Riverview atteinte d’un cancer du cerveau. Elle a inspiré les gestes de bonté à travers la campagne #Beccatoldmetoo qui a eu un grand écho à travers le monde.

Chose certaine, Mélanie ne dort pas dans ce Dortoir, où elle dispose de toutes les commodités nécessaires d’un loft avec une vue imprenable sur la baie de Caraquet. Inspirée par l’histoire de Becca, elle a passé les trois dernières semaines à mettre sur papier une première version de la pièce.

Elle a brisé la glace.

«Je me sens extrêmement privilégiée d’être ici, a-t-elle dévoilé quelques instants après l’inauguration officielle des lieux, mardi matin. Le luxe de se concentrer essentiellement sur un projet dans un espace est inestimable pour mon travail d’écriture. En plus, de le faire dans un lieu très inspirant, ça ne pouvait pas mieux tomber. Le Dortoir est un endroit magnifique, mais Caraquet est en soi un milieu inspirant pour un artiste en résidence.»

Cuisine, salle de confort, salles à coucher, coin de lavage, tout est là pour réduire au maximum les distractions d’un artiste pendant sa phase intensive de création.

«Juste le fait de pouvoir m’immerger dans mon projet, cela m’a permis de me lancer à fond et d’écrire une première version en seulement trois semaines, ce qui est peu de temps. J’ai pu me rendre au bout de ce que je voulais faire. Chaque projet qui viendra au Dortoir aura ses particularités. C’est cliché de parler de la mer comme inspiration, mais d’avoir ce vaste horizon sous les yeux crée un état de création très sensible et très présent dans mon écriture», a-t-elle pu vivre depuis son arrivée à Caraquet.

Carmen Gibbs, directrice générale de l’Association des artistes acadiens professionnels du N.-B. rêve déjà à ce que le Dortoir fasse des petits dans d’autres établissements postsecondaires de la province. Tout le crédit va au CCNB, dit-elle. Ça permet de continuer de développer une stratégie d’implantation des arts et de la culture dans les lieux collégiaux.

«C’est un lieu magnifique. Les résidences d’artistes sont créateurs de rencontres. C’est plus qu’inouï que le CCNB ait pu franchir toute la bureaucratie. C’est un peu fou d’y avoir pensé, mais ça permet de rêver qu’il y en ait d’autres. Comme Acadienne, je suis fière que le CCNB ait tracé la route et on espère que d’autres établissements empruntent cette même route en constatant le bienfait des résidences d’artistes en milieu institutionnel», a-t-elle noté.

Pourquoi alors ce projet ne s’est pas fait avant? Mme Gibbs estime que c’est une question de moment et du travail des ambassadeurs qui se sont avancés depuis les États généraux des arts et de la culture en Acadie de 2004.

«On a eu un, en la personne d’Alain Boisvert (directeur du CCNB-Péninsule acadienne). C’est un rêveur et tout part d’un rêve. C’est le bon moment, car ça donne de l’espoir en pleine période de pandémie», est-elle convaincue.