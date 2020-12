Coco Belliveau en finale d’un concours de stand-up télévisé

L’humoriste Coco Belliveau, originaire de Grand-Sault, a atteint la finale du concours Le prochain stand-up sur la chaîne Noovo.

Ils seront quatre humoristes à se produire sur scène, jeudi soir, pour tenter de décrocher la palme. Le lauréat du concours obtiendra, entre autres, une prestation au prochain festival Juste pour rire en 2021 en plus d’une invitation à présenter des chroniques sur Radio Énergie. L’humoriste néo-brunswickoise qui aborde souvent des thématiques féministes dans ses numéros a participé aux rondes précédentes avec succès, obtenant ainsi la faveur du jury formé des humoristes Louis Morissette, Marianna Mazza et P.A. Methot. À l’issue de la demi-finale, ils ont déterminé un top quatre pour passer à la finale. Au départ, il y avait 36 humoristes dans la compétition. À chaque étape, les concurrents présentent un nouveau numéro. Coco Belliveau confie qu’elle ne s’attendait pas à se rendre aussi loin dans la compétition.

«J’ai beaucoup aimé l’expérience. Je suis quelqu’un qui travaille bien sous pression. J’aime beaucoup le feedback. C’est pour ça que je suis allée à l’École de l’humour. J’aime ça être encadrée. Je trouve que pour moi, ç’a été une façon un peu de voir de quoi je suis faite et un peu de tester mes limites», a-t-elle déclaré.

Le fait que ce soit un concours ajoute tout de même un facteur stress, admet l’humoriste. Pour la grande finale, elle présentera un numéro sur la grossophobie (discrimination envers les personnes grosses) à saveur féministe.

«Je parle de grossophobie dans mon numéro final sur un peu l’effet mental que ça fait d’être gros puis de l’importance qu’on accorde à l’image corporelle. Ça reste dans mes thématiques féministes.»

La finale est diffusée jeudi à 21h (heure d’Acadie) sur la chaîne Noovo et sur leur site web. Tous les épisodes ont déjà été enregistrés. En plus du concours, Coco Belliveau travaille à quelques projets, dont celui d’un livre collaboratif d’humour qui devrait sortir en 2021. Elle continue de travailler sur sa musique rap en plus d’apparaître dans la prochaine saison de la série web L’arène qui sort en 2021 sur le site de Télé-Québec.