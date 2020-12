Théâtre: être prêt à tout pour gagner

Si la quête du pouvoir et de gagner à tout prix nous amenait à perdre tout sens éthique et de valeur morale. Une question qui traverse la pièce Ne jamais nager seul de l’auteur néo-écossais Daniel MacIvor reprise par les finissants en art dramatique de l’Université de Moncton.

Le comédien et finissant en art dramatique Alex Gresseau qui incarne Bill un homme d’affaires dans la pièce s’est senti profondément interpellé par le propos de cette œuvre qui aborde des enjeux politiques et sociaux de l’heure.

«Avec la distribution qui est assez diversifiée, on s’est dit que ça ne pouvait pas être une meilleure occasion de présenter cette pièce. Surtout pendant l’année 2020 où il y a eu plusieurs enjeux politiques et sociaux avec les élections et les mouvements sociaux», a déclaré Alex Gresseau.

Originaire de Montréal, celui qui avait entamé des études en cinéma dans un cégep a rapidement ressenti l’appel du comédien. Ayant de la famille au Nouveau-Brunswick, il a donc décidé d’entreprendre des études en art dramatique à l’Université de Moncton. Dans cette pièce, il partage la scène avec le finissant Jacques André Levesque et une comédienne invitée Cassidy Gaudet, diplômée de 2019. La pièce raconte l’histoire de deux hommes d’affaires, Bill et Frank, qui s’affrontent dans une compétition un peu absurde divisée en plusieurs rondes, arbitrée par une femme. L’amitié entre ces deux amis de longue date s’effritera peu à peu en raison de leur appétit pour le gain et le pouvoir, explique Alex Gresseau. Chacun tente de surpasser l’autre.

«C’est cet esprit de compétition qu’on peut avoir en tant qu’être humain malgré les relations qu’on peut avoir dans la société d’aujourd’hui. On souhaite avoir plus qu’on a déjà. C’est vraiment de considérer l’autre comme une compétition et de considérer que les riches restent en haut et les moins riches restent en bas. Il y a cet enjeu social et politique qui est ressorti dans cette pièce-là.»

«Ils (Bill et Frank) sont prêts à tout faire pour arriver premier et je dirais même malgré leur statut social, ils sont même prêts à perdre leur sens d’éthique, leur sens de moral et de valeur.»

Selon le comédien, il y a un aspect assez tragique, voire cruel dans cette œuvre. C’est un style de théâtre très rythmé et physique. Cette pièce a remporté le Overall Excellence Award à International Fringe Festival de New York. Acteur, dramaturge, directeur de théâtre et réalisateur de cinéma, Daniel MacIvor jouit d’une grande réputation sur la scène nationale et internationale. Il est reconnu pour son audace. Le département d’art dramatique monte pour la deuxième fois une de ses œuvres. La première était un solo Cul-de-sac incarné par Ludger Beaulieu, il y a quelques années. Herménégilde Chiasson signe la version française du texte, tandis que la mise en scène et la direction de l’exercice sont assurées par Marcia Babineau.

Produire une pièce en temps de pandémie

Alex Gresseau convient que produire une pièce de théâtre dans le contexte de la pandémie comporte son lot de défis. À un certain moment, cet automne, lorsque la région de Moncton est retournée en phase orange, les comédiens ont dû répéter en portant un couvre-visage.

«Ça n’a pas été évident de répéter avec un masque sur le visage et surtout avec le style de MacIvor qui est très expressif. Malgré les contraintes sanitaires, moi et mes coéquipiers et toute l’équipe de production sommes tous motivés et engagés à donner leur meilleur de nous-mêmes pour offrir au public le spectacle à sa juste valeur.»

Sur la scène, les comédiens respectent la distance de deux mètres. Cette contrainte a même influencé la mise en scène qui s’est adaptée à l’ère COVID, ajoute le finissant.

La pièce est présentée au Studio-théâtre La Grange du 11 au 15 décembre à 20h. En raison des règles sanitaires de distanciation physique, les places sont très limitées. Les comédiens joueront devant une toute petite foule de 16 spectateurs.