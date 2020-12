La Famille LeBlanc invitée par America’s got talent

Décidément, la musique de la Famille LeBlanc dépasse les frontières de l’Acadie. Jamais Robin LeBlanc n’aurait imaginé un jour être approché par les producteurs de l’émission America’s got talent de Los Angeles. Le père de cette famille musicale de Tétagouche Nord estime qu’il s’agit d’un autre monde.

Après l’Europe, c’est au tour de Los Angeles de s’intéresser au parcours musical de la Famille LeBlanc. La formation qui partage ses chansons sur sa page Facebook depuis un certain temps a été contactée par un site web britannique, lui demandant la permission de publier une vidéo qui a été visionnée des centaines de milliers de fois. C’est ainsi que les recruteurs de talents américains ont vu la Famille LeBlanc. Le producteur de l’émission America’s got talent a donc envoyé un message à Robin LeBlanc l’invitant à soumettre sa candidature et une vidéo pour leur prochaine saison prévue au printemps 2021. L’enseignant et père de famille avait peine à croire ce qui leur arrivait. Quand il en a parlé à ses trois filles, elles étaient tellement emballées qu’il a dit oui.

«C’est de l’ouvrage et du temps en plus, mais les filles étaient tellement excitées et ça les a tellement motivées. On a soumis notre vidéo il y a environ une semaine.»

La vidéo d’une prestation musicale variée de deux minutes a été tournée dans leur grande cuisine. Robin LeBlanc constate que la musique celtique est très appréciée par les anglophones.

«Ils (producteurs) voulaient quelque chose de naturel parce qu’ils cherchent quelque chose d’authentique. Ça les surprend de voir qu’il y a de la musique qui se fait dans une cuisine. Ça m’a amené à réaliser que ce qu’on pense si normal pour nous peut être si exotique pour beaucoup de gens.»

La famille saura bientôt si elle est retenue pour la prochaine étape qui consiste en une journée de tournage au mois de mars. Toutefois, elle ne peut pas en dire davantage avant la diffusion de l’émission.

Une chanson par jour

D’ici au 25 décembre, la famille s’est donné comme mission de diffuser une chanson par jour sur sa page Facebook.

«Je pense qu’on s’est embarqué dans un projet qui est un peu plus gros qu’on pensait. On pensait qu’on allait juste filmer, mais finalement on s’est dit qu’on allait bien faire les vidéos. Ça prend toujours plus de temps qu’on pense. On est perfectionniste. Ça nous fait revoir tout notre répertoire.»

Tout comme les parents, les trois jeunes filles s’imposent un horaire de répétition rigoureux. Chaque matin, ils font 15 minutes de danse et ils pratiquent tous ensemble deux fois par semaine, le mardi et le jeudi. Les chansons sont tirées de leur premier disque Trois jolies demoiselles et de l’ensemble de leur répertoire qui comprend près de 200 pièces.

Avec cette série de prestations virtuelles, la famille souhaite faire connaître son premier album sorti le 15 août.

«Ça permet d’entrer en contact avec les gens même si c’est virtuel. On invite les gens à découvrir la musique qu’on fait et on espère inciter les jeunes à jouer de la musique. J’aimerais tellement voir des jeunes se rassembler pour jouer de la musique. C’est Noël alors pourquoi ne pas demander un instrument de musique comme cadeau. Un instrument, ça ouvre des portes. Moi ça m’a permis de voyager et j’ai été accueilli dans de multiples pays parce que j’étais musicien.»

La Famille LeBlanc aussi a préparé un mini concert pour un calendrier de l’avent de musique traditionnelle au Québec.

Par ailleurs, l’équipe de l’émission The Amazing Race Canada avait approché La Famille LeBlanc pour préparer un défi. Or, cette émission qui devait être diffusée en juin a été remise à une date ultérieure.