Une Brayonne à la tête de Early Music Vancouver

La soprano canadienne Suzie LeBlanc, spécialiste de musique ancienne, a été nommée directrice artistique et générale de Early Music Vancouver.

Originaire d’Edmundston, Mme LeBlanc est devenue la première femme à obtenir un tel poste au sein de l’organisation musicale de réputation internationale. Early Music Vancouver œuvre à la présentation, à la production et à l’étude des répertoires classiques et traditionnels.

Elle entrera en fonction le 4 janvier prochain, ont récemment fait savoir Early Music Vancouver et son conseil d’administration en annonçant la nomination de Suzie LeBlanc.

La Néo-Brunswickoise, qui réside maintenant à Montréal, est réputée comme étant une grande passionnée de musique ancienne et de la culture acadienne, surtout lorsqu’il est question de la déportation de ses ancêtres en 1755.

Elle mène une carrière internationale depuis déjà 35 ans. Elle est titulaire de quatre doctorats honorifiques en reconnaissance de sa contribution à la musique et à l’éducation musicale et à une nomination comme membre de l’Ordre du Canada en 2015.

Son talent lui a également permis de récolter une nomination aux prestigieux prix Grammy en 2008 pour l’opéra Thésée de Lully et un prix des East Coast Music Award pour I am in need of music.

«Au terme d’une recherche approfondie à l’échelle internationale, il est devenu clair pour tous qu’en ce moment extraordinaire de notre histoire collective, Mme LeBlanc était la candidate idéale pour combler ce poste exigeant. En 50 ans d’histoire, elle n’est que la troisième à prendre les rênes de notre organisation, et elle apporte son énergie remarquable, sa grande rigueur intellectuelle et son inspirante créativité» a déclaré par voie de communiqué Fran Watters, la présidente du conseil d’administration de Early Music Vancouver.

Suzie LeBlanc est directrice artistique de l’ensemble vocal Cappella Antica de l’Université McGill depuis 2018. Elle fut également directrice artistique fondatrice du Nouvel Opéra de 2005 jusqu’en 2019.

«Je suis absolument enchantée de me joindre à une organisation que j’admire depuis longtemps et avec laquelle j’ai tissé des liens profonds puisque je me suis produite pour la première fois à l’invitation de Early Music Vancouver en 1984. J’aborde cette chance d’écrire le prochain chapitre de la vie avec beaucoup d’enthousiasme et pleinement consciente des responsabilités qui m’incombent», a déclaré la principale intéressée.

Huguette Plourde, la présidente de l’Orchestre philharmonique du Haut-Saint-Jean, garde un agréable souvenir de l’artiste qu’elle a eu l’occasion de mettre sous contrat pour la présentation d’un concert tenu lors du Congrès mondial acadien en 2014.

«Suzie LeBlanc est une femme extraordinaire, d’une humilité incroyable, quelqu’un qui ne se prend pas un seul instant pour une diva. C’est tout un hommage pour elle et pour notre région du Madawaska», a affirmé Mme Plourde en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

En plus d’être à l’origine de 70 enregistrements musicaux, Suzie LeBlanc a également eu l’occasion de se produire pendant plusieurs années sur les plus grandes scènes européennes, dont à Vienne et à Londres.