Carl Philippe Gionet offre un premier récit littéraire

Le 15 décembre 2020. Carl Philippe Gionet et Renée Blanchar préparent la mise en lecture du récit Icare à l'Église de Saint-Simon. - Gracieuseté: Noémie Roy-Lavoie

Le pianiste Carl Philippe Gionet révèle un nouveau visage de sa personnalité artistique en offrant un voyage à travers une première œuvre littéraire dans une mise une lecture publique du Théâtre populaire d’Acadie (TPA) dirigée par la cinéaste Renée Blanchar.

La musique a toujours occupé la plus grande partie de la vie artistique de Carl Philippe Gionet. Cette fois, c’est comme auteur que le public aura la chance de le découvrir. Son premier récit Icare qui sera publié par les Éditions Prise de parole à l’automne 2021 est présenté en primeur, par l’auteur, dans le cadre de la série de lectures publiques organisées par le TPA. Carl Philippe Gionet souligne qu’il ne s’agit pas d’une pièce de théâtre, mais d’un récit bâti un peu comme un monologue intérieur.

«Il a fallu qu’on coupe (pour respecter le temps de la lecture publique) parce que le livre est beaucoup plus long que ça. C’est un peu comme un voyage à travers ce récit-là dans lequel on a gardé quand même les éléments importants du récit pour tenir l’histoire ensemble.»

Le pianiste acadien raconte qu’il écrit depuis longtemps, mais ce n’est qu’il y a environ deux ans que l’impulsion nécessaire lui est venue pour s’y lancer sérieusement en prévision d’une publication. Et cela a fonctionné puisqu’il sera publié en 2021. Inspiré librement du mythe grec d’Icare, le récit de Carl Philippe Gionet traite des relations qui peuvent être à la fois intimes, fusionnelles et toxiques.

«C’est une relation entre deux personnages qui se construit tout au long du récit qui est très intime, mais en même temps toxique aussi et qui déclenche chez un des personnages – qui se trouve à être Icare dans l’histoire – une espèce de folie, de psychose avec une spirale à la fin qui est une espèce de détachement entre ces deux personnages. Autant la relation devient très intime, à un moment donné, il y a comme un tournant où les choses se séparent et là, il y a une grande chute qui spirale vers le bas», a expliqué l’auteur.

Même s’il y a une part d’autofiction, l’auteur soutient qu’il ne s’agit pas d’un journal intime, mais d’un récit qui puise dans ses expériences personnelles et dans des histoires racontées par des amis. Tout en ayant un fil conducteur auquel il peut se rattacher, plusieurs éléments de ce regard autofictionnel peuvent rejoindre bien des gens, note l’auteur. Il aborde des thématiques universelles telles que les limites de l’empathie, le pardon, la santé mentale et l’identité sexuelle.

«Le thème n’est pas exploré directement, c’est comme une espèce de dialogue interne par rapport à un questionnement sur les situations où l’on se trouve. Le texte est rythmé. C’est écrit en très petite phrase, le vocabulaire est très simple. Il n’y a pas beaucoup de ponctuation.»

Carl Philippe Gionet s’est dit honoré d’avoir été invité par le TPA à présenter cette lecture publique. Il admet que le défi est quand même assez grand puisque le texte a été écrit pour être lu.

«Pour moi, c’est un défi parce que j’ai écrit ça comme étant un récit qui doit être lu, donc quelque chose de très intérieur. C’est vraiment spécial pour moi d’être là et de le dire. Renée Blanchar m’amène par rapport à sa perception de ce que j’ai écrit à essayer d’autres pistes dans la façon de le dire et de le rythmer. On s’est vraiment beaucoup amusé avec ça.»

À son avis, le regard cinématographique de Renée Blanchar se prête bien à ce récit fragmenté qui évolue à travers le temps. La lecture publique est présentée ce mercredi 16 décembre à 17h à l’Église de Saint-Simon. La représentation qui affiche déjà complet clôture cette série de lectures d’automne. La compagnie de Caraquet cherchait des lieux qui ne présentent pas normalement du théâtre.