Retour dans le monde étrange d’Anne-Marie Sirois

Anne-Marie Sirois récidive avec ses curieux petits humanoïdes de porcelaine qui s’infiltrent partout. L’artiste de Moncton a construit cette nouvelle exposition un peu comme un film d’animation.

À la fois artiste visuel, illustratrice et cinéaste d’animation, Anne-Marie Sirois propose souvent une trame narrative à ses œuvres. Cette fois, elle a imaginé de minuscules personnages à l’aspect étrange qui se multiplient à profusion. À première vue, ils apparaissent plutôt attrayants même s’ils sont bizarres, mais ils deviennent tranquillement de plus en plus envahissants.

En 2019, elle avait présenté pour la première fois son exposition Infiltration au Centre culturel Aberdeen. Elle est de retour cet hiver avec une suite à ce projet qui comprend au moins une dizaine de nouvelles œuvres. Exposées à la galerie du Théâtre Capitol à Moncton, ses installations murales en trois dimensions conjuguent sculptures, assemblages d’objets trouvés et porcelaine synthétique. Chaque tableau suggère une courte histoire.

«C’est un peu construit dans la manière d’un film animé», souligne Anne-Marie Sirois.

«Il y a de petits humanoïdes qui sont entrés dans une demeure et les gens les ont trouvés beaux et ils ne les ont pas chassés, mais ces créatures ont commencé à se peupler et à infiltrer tous les petits appareils et à être nuisibles.»

On voit donc une multitude de petits personnages qui s’infiltrent dans une guitare lourdement endommagée, un interrupteur tordu, une pièce de voiture accidentée, un fer à repasser, une calculatrice, une caméra et même dans le courrier et dans la pomme de douche. Ils brisent tout sur leur passage.

Anne-Marie Sirois réalise ses œuvres à partir d’objets donnés, trouvés, souvent dénichés pendant ses promenades dans la ville. Les humanoïdes sont créés en porcelaine synthétique. Reconnue pour son humour, l’artiste qui fait appel aux jeux de mots nous propose des œuvres qui ne manquent pas de piquant. À l’aspect ludique, ses installations font sourire. Visiblement ravie, elle raconte qu’une enseignante du secondaire de Dieppe a d’ailleurs imaginé un exercice de français conçu à partir de l’exposition Infiltration.

L’inspiration pour ce projet lui est venue d’un souvenir d’un dessin qu’elle a réalisé quand elle était étudiante.

«C’était des petits bonshommes dessinés les uns à côté des autres qui sortaient d’une tapisserie brisée.»

Après avoir trouvé une boîte de métal avec des cases (pièce de voiture accidentée), elle a commencé à imaginer son projet, en insérant de petits êtres dans les cases. De fil en aiguille, elle a réalisé d’autres installations et l’exposition s’est construite ainsi.

Il s’agit de la première exposition d’Anne-Marie Sirois au Théâtre Capitol. La collection qui comprend une trentaine d’œuvres sera exposée jusqu’au 26 février. Le vernissage s’est déroulé mardi. Anne-Marie Sirois a aussi été invitée à exposer son projet Infiltration à la Galerie des bâtisseurs du Centre communautaire Sainte-Anne à Fredericton au printemps.