Herménégilde Chiasson signe une 40e pièce

Même s’il en est à son 40e texte de théâtre, Herménégilde Chiasson ressent toujours une fébrilité et un trac à la veille d’une première lecture publique. Pour cette nouvelle œuvre dramatique, Qu’est-ce que tu as fait avec les ciseaux, l’artiste multidisciplinaire acadien explore un univers qu’il connaît bien, celui des arts visuels.

L’auteur de Laurie ou la vie de galerie, du Christ est apparu au Gun Club ou encore plus récemment Winslow a eu envie de s’éloigner des enjeux sociaux qu’il aborde habituellement au théâtre. Il a tourné son regard vers le monde de l’art.

La pièce Qu’est-ce que tu as fait avec les ciseaux est inspirée d’abord d’une réplique d’un dramaturge britannique Harold Pinter, lauréat du prix Nobel de littérature en 2005. En entrevue, ce dernier avait raconté qu’il commençait souvent ses textes à partir d’une réplique entendue pour ensuite improviser ses personnages et des situations. C’est d’ailleurs Qu’est-ce que tu as fait avec les ciseaux qui avait enclenché sa pièce The homecoming. Quand l’auteur acadien a entendu cette entrevue, il a eu envie de reprendre cette citation dans un texte en chantier.

«Comme la pièce était juste en chantier, j’ai comme improvisé à mesure et c’est à partir de ça que j’ai écrit.»

Il a commencé à écrire cette nouvelle œuvre il y a deux ou trois ans. Il s’est aventuré dans de nouvelles avenues, plaçant l’action dans le milieu des arts visuels. C’est l’histoire d’un peintre de New York, reconnu internationalement, qui revient vivre en Acadie avec son épouse aussi artiste. Le couple s’établit à la campagne. L’arrivée d’une historienne de l’art viendra bouleverser leur pratique artistique. Même s’il s’agit d’un milieu qu’il connaît bien, Herménégilde Chiasson souligne que c’est de la pure fiction. Il est reconnu pour ses œuvres de nature plus sociale ou encore influencée par l’histoire. Cette fois, c’est complètement autre chose, soutient le dramaturge qui a aussi été inspiré par une chanson du Français Benjamin Biolay, Comment est ta peine?, parue au printemps.

«J’ai pensé que ça pourrait être intéressant de faire quelque chose avec lequel je suis familier, mais sur lequel j’ai rarement écrit. Parallèlement, j’ai écrit un livre dans lequel la peinture est vraiment très présente.»

Contrairement à Winslow qui était un spectacle à grand déploiement, ce sera une pièce plus intime qu’il a imaginée dans une scénographie épurée, un peu à l’image d’un concert de chambre versus une symphonie. Certains éléments plus pointus liés à l’histoire de l’art sont illustrés par le biais de projections.

«C’est très intime. Comme référence, je pense toujours à Tchekov qui est un auteur russe que j’aime beaucoup et à Woody Allen pour cette espèce de légèreté. Ça se passe dans un milieu intellectuel, mais avec une certaine distance.»

Un ovni

Selon l’auteur, l’écriture de cette pièce est surprenante, un genre d’ovni dans le monde théâtral acadien.

Celui qui écrit habituellement ses pièces à partir d’un plan s’est laissé aller à une autre forme d’écriture plus improvisée.

«En même temps, c’était comme intéressant parce que ça nous amène dans des endroits qu’on n’avait pas planifiés. Chaque session d’écriture, ça nous garde en éveil tout le temps.»

La pièce aborde, entre autres, l’importance de l’art et la place de la fiction en Acadie.

«C’est l’importance de l’art beaucoup. Le fait de vivre dans un milieu où la culture est toujours vue comme un luxe et non pas comme une nécessité.»

Marcia Babineau dirige la mise en lecture, tandis que la distribution est composée de Gabriel Robichaud (le peintre Raphaël), Lou Poirier (historienne de l’art), Marie-Pierre Valay Nadeau (Pénélope, l’épouse du peintre) et Alex Marcoux (Hippolyte, le frère de Pénélope).

Cette lecture publique au théâtre l’Escaouette à Moncton permettra une première rencontre entre le texte et le public.

«J’ai toujours pensé qu’une pièce de théâtre c’est comme un club sandwich. Il y a le texte, après ça on rajoute la couche de la mise en scène, celle des comédiens et le public qui lui est comme le pain qui tient tout ça ensemble.»

La lecture publique est présentée ce jeudi à 19h30 en salle et en ligne à travers le site web de l’Escaouette.