Création Danse en mode «Hollywood»

Pour son 40e anniversaire, Création Danse propose d’explorer 11 œuvres chorégraphiques variées signées par de jeunes artistes âgés en 9 et 20 ans. Capté devant un public restreint, ce spectacle virtuel s’ancre dans le monde actuel, assure la directrice artistique Chantal Cadieux.

Chantal Cadieux suggère au public d’oublier Netflix en fin de semaine et d’opter pour la danse d’ici. Trente-deux artistes participent à Création Danse. Chaque année, l’école DansEncorps invite l’ensemble du milieu de la danse à prendre part à cet événement qui vise à développer de futurs chorégraphes ou tout simplement à initier les danseurs à la création d’une chorégraphie. Dans les écoles, ils apprennent habituellement à exécuter des œuvres, mais avec Création Danse, c’est eux qui deviennent les créateurs.

Cette année, la pandémie et les consignes sanitaires ont poussé la compagnie à revoir sa façon de faire en créant un spectacle virtuel. Les danseurs ont donc appris à se produire devant les caméras. Pendant la captation du spectacle à la Salle Bernard-LeBlanc, dimanche dernier, ils ont invité un public restreint à assister à leurs prestations. Chantal Cadieux tenait à avoir quelques spectateurs dans la salle afin que les interprètes donnent leur 100%.

«C’était un gros exercice pour nous en ajoutant la caméra et la captation là-dessus. C’est quand même un projet d’envergure, mais nous sommes toutes contentes de le faire», a-t-elle exprimé.

Une aventure digne d’Hollywood, soulignent les responsables de l’événement. Neuf nouvelles créations et deux pièces du répertoire de la compagnie composent le menu du spectacle. On retrouve, entre autres, des jeunes des programmes préprofessionnels de DansEncorps et des diplômées de l’école. Des solos, un trio, un quatuor et même un ensemble de 14 interprètes dansent dans cette production.

D’après Chantal Cadieux, les créations n’ont jamais été aussi variées, avec divers styles allant du contemporain à des approches théâtrales en passant par le moderne, l’avant-gardiste et le hip-hop.

«On réalise que peut-être l’isolement des jeunes, en étant chacun de leur côté à faire des cours en ligne et par zoom, a fait qu’ils se sont individualisés davantage. Ils ont pensé à leur projet avec moins d’influence de notre approche à nous. C’était moins influencé par la couleur de DansEncorps. Ça, c’est intéressant, donc il y a plus de variétés. On sent que les jeunes sont peut-être même plus impliqués dans leur chorégraphie.»

Même si ce genre de production entraîne des dépenses supplémentaires en raison de l’aspect technique associé à la captation du spectacle, Chantal Cadieux est satisfaite du résultat. De plus, cela leur a permis de vivre l’expérience des productions virtuelles et d’être mieux outillées pour l’avenir.

Danser à distance

Afin de respecter les règles sanitaires, les interprètes dansent à deux mètres de distance. Le contact physique est donc pratiquement inexistant à l’exception d’un trio qui est une bulle familiale.

«Il a donc fallu utiliser d’autres outils comme le regard et travailler sur l’écoute active entre les danseuses, se regarder pour vraiment s’organiser dans l’espace. Alors ça développe davantage l’équilibre, le contrôle de l’espace et le contact du regard kinesthésique, c’est-à-dire un regard qui touche.»

Il y a même un groupe de 14 artistes qui dansent en portant des couvre-visages parce que l’espace scénique n’était pas suffisamment grand pour respecter la distance réglementaire.

Selon la coordonnatrice de l’événement Chantal Baudouin, les thématiques explorées dans les pièces sont diversifiées. Il y a des chorégraphies qui abordent des sujets parfois sérieux et profonds comme les droits de la personne, la famille, la défense d’un territoire, tandis que d’autres évoluent dans la légèreté et le plaisir de bouger.

«On a les deux extrêmes, donc ça fait un spectacle très varié. Les jeunes ont eu la liberté d’explorer des thèmes qui leur tiennent à cœur surtout en cette année 2020. Ils vivent quand même des changements à cause de la pandémie. On a une pièce qui a été créée par la Jeune Troupe à distance à travers zoom lors du confinement l’hiver dernier.»

Le public peut se procurer des billets et voir le spectacle à travers le site web de DansEncorps. Le spectacle est présenté samedi 19 décembre à 19h30 et dimanche 20 décembre à 15h.