Le grand ménage des fêtes: le plaisir avant tout

Une bonne dose d’humour, un soupçon de légèreté, de la musique et surtout du bon temps, voilà ce que propose l’émission, Le grand ménage des fêtes, animée par les Newbies. L’auteur et comédien Christian Essiambre affirme que le groupe voulait surtout avoir du plaisir et le partager avec le public en cette fin d’année pas comme les autres.

«Nous avons eu une année tellement difficile que de piquer du monde et faire grincer les dents sur certains sujets et écorcher les politiciens, ce n’était pas le but. Cette année, on s’est dit faisons juste un party, mettons de la musique et amusons-nous. On avait plus le goût de taper du pied et juste d’avoir du fun et on espère que c’est ce que le monde va pouvoir faire demain soir (samedi)», a déclaré Christian Essiambre, en entrevue à 24 heures de la diffusion de l’émission sur Unis TV.

Enregistrée devant un public restreint dans un studio à Shediac, Le grand ménage des fêtes propose des sketches, des numéros de stand-up, de la musique et des vidéos incarnés par plusieurs comédiens, dont Ludger Beaulieu, Florence Brunet, Marc Lamontagne, David Losier et Mélanie LeBlanc. En plus de Christian Essiambre, Luc LeBlanc et André Roy des Newbies, on retrouve une foule d’artistes invités provenant de plusieurs régions du pays. Yves P. Pelletier, Philippe Laprise, Korine Côté, Richardson Zéphir et Emmanuel Bilodeau figurent parmi les humoristes. Cela se veut une émission de variétés pancanadienne, même si le spectacle a été enregistré dans la ville du homard géant.

Cinq auteurs ont écrit les textes des différents numéros. Christian Essiambre admet que la tâche a été particulière puisqu’ils ont tous travaillé à distance. Inspiré de l’actualité 2020, Le grand ménage des fêtes est évidemment fortement teinté par la pandémie. Difficile de passer à côté, admet l’auteur. Même les humoristes qui présentent des stand-ups ne pouvaient pas passer outre la COVID-19.

«On essayait de trouver autre chose que la COVID, mais ce n’est pas facile. On n’a pas le choix. On a de la difficulté à imaginer c’était quoi notre vie avant ça.»

En ouverture d’émission, le sympathique trio fait un clin d’œil à sa série de conversations virtuelles impromptues qu’il partage sur sa page Facebook. Une belle entrée en matière. Les sketches sont entrecoupés par des numéros musicaux offerts notamment par Salebarbes, Lisa LeBlanc, Benoit Morier, Damien Robitaille, Laurence Nerbonne, Josiane et Jacques Comeau.

Au départ quand l’idée de ce spécial des Fêtes a germé, les Productions l’Entrepôt imaginaient une captation d’un spectacle devant un millier de spectateurs. Ils ont dû ajuster le concept en raison de la pandémie. Malgré tout, ils tenaient à se produire devant un public même restreint. C’est ce qu’ils ont fait dans leur nouveau studio à Shediac en invitant quelques dizaines de personnes à assister à la production, tout en allant rejoindre aussi des gens dans différentes régions du pays à travers le web.

Si dans l’ensemble, l’émission est divertissante, que l’on sourit beaucoup et qu’elle permet de retrouver la belle complicité entre les trois humoristes, il reste que certains numéros tombent un peu à plat.

Christian Essiambre précise qu’ils ont tourné environ deux heures de spectacles pour produire une heure d’émission.

Le comédien espère que d’autres projets pourront voir le jour avec les Newbies. Les humoristes réfléchissent toujours à de nouvelles possibilités pour le trio. Pour ce qui est de l’émission Le grand ménage des fêtes, ils espèrent en faire un événement annuel qui en 2021 sera peut-être produit devant des milliers de spectateurs.

Le grand ménage des fêtes est présenté ce samedi à 21h sur Unis TV.