Relance du secteur culturel: les artistes exigent des actions

Si le secteur culturel a connu une légère reprise cet automne, il reste que les chiffres sont tout aussi alarmants, d’après le rapport de l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) qui réclame un fonds de relance pour permettre au milieu des arts de survivre au-delà de la pandémie.

Sans l’aide d’urgence fédérale, les artistes et les travailleurs culturels se seraient retrouvés dans une situation bien plus catastrophique qu’elle ne l’est présentement, avance l’AAAPNB qui a rendu public son rapport Maintenant agissons pour la survie du milieu des arts et de la culture. En juin, après une première série de consultations, l’association dressait déjà un constat très inquiétant de l’impact de la pandémie. On estime qu’un emploi sur quatre a été perdu dans le milieu culturel au Nouveau-Brunswick et que le PIB du secteur des arts, spectacles et loisirs a régressé de 57% au Canada. La situation n’est guère mieux après neuf mois de pandémie, assure la directrice générale de l’AAAPNB, Carmen Gibbs.

«Je crois que le maintien de certaines activités qui sont possibles dans les salles a permis d’atténuer les pertes d’emploi. Ceci dit, la durée de vie de la pandémie est en train de menacer certains organismes comme les salles de spectacle et les diffuseurs qui rendent un service aux citoyens, mais ils le font tous à perte. Nous ce qu’on demande c’est qu’il devrait y avoir une aide asymétrique pour que ces organismes qui donne un service pour les citoyens puissent être appuyés pour absorber les pertes qu’ils ont», a-t-elle déclaré.

Une deuxième série de consultations a été menée en octobre auprès de 250 artistes et organismes. Le rapport qui a été envoyé aux gouvernements fédéral et provincial fait donc état des deux rondes de consultations. L’objectif est de développer des solutions à court, moyen et long terme afin de relancer le milieu culturel lourdement affecté par la pandémie. Le document comprend des recommandations pour les gouvernements fédéral et provincial.

«Le secteur des arts et de la culture n’a pas repris ni au Canada ni au Nouveau-Brunswick, malgré les efforts de déconfinement menés par le gouvernement. Même s’il y a d’autres secteurs d’activité qui ont repris et prospéré, on peut dire que c’est loin d’être le cas pour le secteur des arts et de la culture. On demande aux gouvernements d’appuyer ce secteur pour qu’au lendemain de la pandémie on ait une vie culturelle intéressante en Acadie et au Nouveau-Brunswick.»

Un secteur précaire

La crise sanitaire a mis en lumière la fragilité du milieu des arts au Nouveau-Brunswick qui était déjà au bord du précipice avant la pandémie, estime le directeur général de Musique NB, Jean Surette.

«Déjà, le financement pour les arts était au minimum. La situation est amplifiée par la pandémie. Même si notre secteur est vraiment un moteur économique, il n’est pas assez reconnu au niveau du gouvernement», a soulevé Jean Surette.

Selon celui-ci, si certaines mesures telles qu’une loi sur le statut de l’artiste et une forme de revenu minimum garanti avaient déjà été en place avant la crise, le secteur aurait moins souffert de la pandémie. Le document présenté aux gouvernements fédéral et provincial expose une série de recommandations, dont certaines qui figuraient déjà dans le premier rapport en juillet.

L’AAAPNB soutient que Fredericton doit aussi mettre la main à la pâte. Si la crise sanitaire perdure, les intervenants croient que des acteurs du domaine des arts et de la culture disparaîtront un peu comme cela a été le cas dans le secteur de la restauration, à moins que les gouvernements injectent des fonds supplémentaires pour soutenir les organismes.

Dans son rapport final, l’AAAPNB propose six grandes pistes d’actions, dont la création d’un fonds de relance et de nouveaux investissements pour le secteur des arts et de la culture, ainsi qu’une forme de taxation pour les entreprises du web étrangères qui pourraient servir à financer ce fonds. On recommande aussi une meilleure collaboration entre les niveaux de gouvernement, d’augmenter le financement pour la création et la production de nouvelles œuvres, ainsi que d’allouer un montant supplémentaire aux diffuseurs pour maintenir leurs activités. L’Association ne chiffre pas ses demandes.

Exigée depuis de nombreuses années, la loi sur le statut de l’artiste fait partie des recommandations. D’ailleurs, Mme Gibbs a précisé que le groupe de travail du Premier ministre qui a terminé ses travaux déposera son rapport en janvier.