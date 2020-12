Un Acadien parmi les aspirants académiciens

Un jeune artiste de Kedgwick, Olivier Bergeron, fera partie du camp de sélection de Star Académie.

Au terme d’une série d’auditions, la télé-réalité musicale a dévoilé les 60 aspirants académiciens choisis pour le camp de sélection qui se déroulera en janvier prochain. Ils sont âgés de 16 et 29 ans et ils proviennent des quatre coins du Québec, ainsi que du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario. Âgé de 18 ans, Olivier Bergeron, qui est aussi un hockeyeur, fait partie du groupe. Plus de 5500 candidats ont auditionné pour la nouvelle saison de Star Académie qui reprend l’antenne cet hiver après huit années d’absence.

Appuyés de l’animateur Patrice Michaud, les artistes sélectionnés vivront un stage de formation intensif qui constituera l’ultime audition afin de décrocher une des 30 places sur la scène de la première soirée de variété pour ensuite peut-être faire leur entrée à l’Académie. Le camp de sélection se déroulera en deux étapes et sera diffusé les dimanches 17 et 24 janvier prochains à 20h au réseau TVA. Les émissions de variétés seront diffusées à compter du 14 février.