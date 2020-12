Les moments marquants de l’actualité culturelle 2020 (première partie)

La rétrospective culturelle de l’année est évidemment teintée par la pandémie qui a bouleversé l’ensemble du secteur des arts. Voici la première partie des faits marquants de l’actualité artistique 2020.

La pandémie paralyse le milieu culturel

S’il y a un secteur qui a été affecté par la pandémie, c’est bien celui des arts. En mars, le confinement et les règles sanitaires ont littéralement paralysé le secteur culturel. Les salles de spectacle, les centres culturels, les galeries d’art et les cinémas ont dû cesser leurs activités, reportant ainsi des centaines de spectacles, des tournées et bien des événements artistiques. Les tournages en cinéma et en télévision se sont vus aussi affectés par la pandémie. Plusieurs artistes et travailleurs culturels se sont retrouvés du jour au lendemain sans revenu ou presque. Dans son rapport pour la survie des arts et de la culture, l’AAAPNB (Association acadienne des artistes professionnels du N.-B.) estime que c’est un emploi sur quatre dans le secteur culturel au Nouveau-Brunswick qui a été perdu.

Cet automne, le milieu des arts a vécu une petite reprise avec l’assouplissement des consignes sanitaires, mais tout fonctionne encore au ralenti. La production d’événements exige de nombreux ajustements et la mise en place de protocoles d’opération. La plupart des intervenants interviewés soulignent que cette pandémie a amplifié la fragilité du secteur qui avant la pandémie se trouvait déjà à bout de souffle.

«On s’est aperçu que c’est une industrie fragilisée par la façon de rémunérer les artistes. Il faut qu’on trouve un système pour les artistes qui sont à bout de souffle. Je suis écoeuré. Je me sens souvent comme un quêteux. Oui j’ai des subventions, mais c’est parce que je ne me fais pas payer adéquatement que j’en ai besoin. Ma propriété intellectuelle n’est pas rémunérée à sa juste valeur. C’est ça le problème. On n’est pas capable de légiférer pour l’internet. Ça fait 20 ans qu’on le dit. La radio, la télé, c’est rémunéré adéquatement. Le CRTC impose des normes, mais on n’a rien avec l’internet. C’est un non-sens», déplore le chanteur des Hôtesses d’Hilaire, Serge Brideau. Pendant la pandémie, il a choisi de travailler dans un foyer de soins comme préposé aux bénéficiaires.

Tout comme d’autres intervenants du secteur culturel, il constate que si les artistes étaient suffisamment rémunérés, ils n’auraient pas eu besoin nécessairement de la prestation canadienne d’urgence ou d’aller travailler ailleurs.

L’agente d’artiste Carol Doucet considère que le plus grand impact de la pandémie pour le secteur de la musique est l’annulation des tournées, des festivals et des grands événements qui rassemblent des foules. Elle a dû annuler près de 300 spectacles qui ne peuvent pas tous être remis à plus tard. Celle-ci rappelle que les musiciens ne peuvent pas seulement donner des spectacles autour de leur village. La fermeture des frontières les a donc lourdement affectés.

«La non-possibilité de voyager fait en sorte qu’on a raté tout ce qu’on pouvait faire», a relaté Mme Doucet qui juge avoir perdu une année de travail.

Cette pause obligée a forcé certains artistes à repenser à leur carrière. Certains d’entre eux, comme Kit Goguen, ont choisi de réorienter leur vie professionnelle.

«La passion des musiciens est de jouer devant les gens, de faire de la tournée et de faire des collaborations. Il n’y a pas seulement le côté de perte de revenu. C’est aussi un grand vide pour ces gens-là», a exprimé de son côté le directeur général de Musique NB, Jean Surette.

Les artistes se réinventent

Même si les arts ne figurent pas sur la liste des services essentiels, il est devenu évident avec la pandémie que le public en avait besoin. Les artistes de toutes les disciplines et les organismes culturels se sont tournés vers l’internet pour offrir des prestations virtuelles. Le Festival littéraire Frye figure parmi les premiers événements en Acadie à avoir présenté une édition en ligne.

Si au début, les artistes se produisaient de façon plutôt modeste à partir de leur salon, les techniques se sont raffinées et les spectacles ont évolué pour être produits dans des conditions de plus en plus professionnelles. Une expertise qui, selon Jean Surette de Musique NB, demeurera au-delà de la pandémie. On a assisté aussi à quelques événements tels que le Salon du livre de Dieppe conjuguant présence en personne et activités virtuelles. De nouveaux projets artistiques créatifs ont également vu le jour.

Le Chœur virtuel de l’Acadie

Jamais les enseignants Marc-André Pelletier et Chantal Doiron-Pelletier n’auraient imaginé que le chœur prenne une telle ampleur. Le couple d’Edmundston a mis sur pied ce projet pour briser l’isolement et permettre aux gens de chanter pendant le confinement. Dès la première prestation du Chœur, ils ont rassemblé 185 choristes du Nouveau-Brunswick et d’un peu partout dans le monde. Certains grands noms de la musique, dont la mezzo-soprano néo-brunswickoise Christianne Bélanger, établi en Allemagne, participent à ce projet. Le Chœur a enregistré quatre chansons, la plus récente étant un pot-pourri de chants de Noël 100% francophone, interprété par 160 choristes et près de 500 enfants.

Après la première chanson Partons la mer est belle produite de façon bénévole, ils ont réussi à récolter des fonds pour rémunérer les artisans principaux du projet. En créant un partenariat avec le Conseil provincial des sociétés culturelles, ils ont amassé 45 000$ en subventions pour financer leurs activités. Le nombre de participants varie d’une pièce à l’autre, atteignant un sommet de 230 choristes pour la réinterprétation des Aboiteaux de Calixte Duguay.

«Notre but est de faire briller l’Acadie et la francophonie. On est allé chercher des artistes qui représentent l’Acadie. On essaie autant que possible de faire ressortir des chansons qui sont peut-être des fois oubliées, de nouvelles chansons comme Belle Acadie de Nancy Breau qui n’ont pas nécessairement brillé comme elles auraient dû», a souligné Marc-André Pelletier.

Le Chœur entend poursuivre ses activités en 2021, avec la possible production de trois autres pièces. Pour la prochaine prestation, ils ont choisi de revisiter une œuvre de Zachary Richard.

Bingo avec Johanne

Créée par Benoit Morier (Johanne), Lisa LeBlanc (Belinda) ainsi que le réalisateur et vidéaste Kevin McIntyre, l’émission Bingo avec Johanne a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Pour plusieurs, elle est devenue un rendez-vous incontournable des soirées du dimanche. Benoit Morier raconte qu’ils cherchaient une formule divertissante, interactive et rassembleuse.

«Au début, on voulait vraiment faire quelque chose qui pourrait être détachée de ce qu’on fait dans la vie habituellement, c’est-à-dire la musique, parce qu’on avait fait quelques live de musique, c’était le fun, mais on ne tripait pas tant que ça à faire des concerts de salon acoustiques», a raconté Benoit Morier.

Le bingo s’est avéré la formule idéale. À cela, se sont ajoutés des invités, dont P’tit Belliveau, George Belliveau et des membres des Hay Babies. Tout ce beau monde s’est trouvé une nouvelle passion pour le bingo dans cette émission qui offre aussi de la musique, des vidéos et une foule d’anecdotes. Le public a pu découvrir ainsi le nouveau visage de Lisa LeBlanc qui est devenue la reine du bingo à travers son personnage de Bélinda. Deux saisons ont été produites au printemps et l’automne. Il y a eu quelques émissions spéciales, notamment au Festival Acadie Rock et à la FrancoFête en Acadie. Même les Européens ont joué au bingo avec Johanne.

«Certains ont même dit vouloir recevoir le Bingo avec Johanne en Europe. On va peut-être monter un show avec ça et partir en Europe», lance le musicien, le sourire dans la voix.

Benoit Morier a l’intention de continuer en 2021 pourvu qu’il y ait toujours de l’intérêt à la fois du public et des artistes. Il y a déjà des bingos confirmés dans quelques événements durant la prochaine année, dont un à la Bourse Rideau. Les concepteurs n’écartent pas l’idée de présenter un bingo éventuellement sur scène. Le personnage de Johanne a fait ses débuts au cabaret Pink Flamingos à Moncton, lors d’une soirée de variétés. Benoit Morier a imaginé ce personnage en se procurant des vêtements dans un Frenchys.