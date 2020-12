Les moments marquants de l’actualité culturelle 2020 (deuxième partie)

Pour ce deuxième segment de la rétrospective culturelle de l’année 2020, l’Acadie Nouvelle vous propose de faire un retour sur quelques bons coups.

Antonine Maillet ajoute de nouveaux fleurons à sa carrière

«Quand c’est l’Acadie qui appelle, je suis toujours disponible», lance l’écrivaine en répondant au téléphone.

Antonine Maillet a connu une année bien remplie. En plus de recevoir le prix Acadie-Québec, l’écrivaine acadienne qui partage sa vie entre Montréal et le Nouveau-Brunswick a été nommée citoyenne d’honneur de la Ville de Montréal. Des prix qui font chaud au cœur à la grande dame de la littérature qui sent que l’Acadie continue de l’appuyer tout en étant reconnue par sa ville d’adoption.

La Sagouine qui a 50 ans a été reprise par le Théâtre du Trident à Québec et pour la première fois, le personnage légendaire a été interprété par une autre comédienne que Viola Léger. En 2020, Antonine Maillet a publié un conte pour tous, Fabliau des temps nouveaux. De plus, l’éditeur Leméac a inauguré sa collection anthologique en regroupant dans un seul volume neuf livres de l’auteure acadienne, depuis ses débuts avec Pointe-aux-coques en 1958 à Pélagie-la-charrette en 1979. La maison d’édition projette de faire paraître en plusieurs volumes l’œuvre complète d’Antonine Maillet qui rassemble tout près de 55 ouvrages.

L’écrivaine qui habite au centre-ville de Montréal se porte très bien. Le confinement l’a poussée à écrire davantage.

«Je pratique un métier qui se pratique à domicile et le confinement m’a obligé presque à travailler plus c’est dire que j’ai écrit et j’ai lu et ça donne peut-être des bons résultats à long terme. J’en ai un qui est déjà chez l’éditeur et qui ira sous presse au cours de l’année», a-t-elle raconté.

Il s’agit d’un conte pour tous qui traite d’actualités, mais un peu plus long que Fabliau des temps nouveaux. Elle est d’ailleurs une excellente conteuse.

«Moi, quand je parle, on a l’impression que j’écris. Je n’ai pas de message, mais je peux dire que je suis reconnaissante d’être née. Qu’est-ce qu’un auteur, c’est celui-là qui va chercher les laissez-pour-compte. C’est un peu les thèmes récents que je développe ou encore comme un hommage à la vie.»

Celle qui a écrit et imaginé un bon nombre de ses histoires dans sa maison d’été à Bouctouche, qu’elle nomme affectueusement son phare, a vendu sa propriété en 2020. L’écrivaine nonagénaire estime qu’elle ne pouvait plus se permettre de l’occuper autant qu’elle aurait voulu. Regrette-t-elle cette maison en Acadie?

«On ne les regrette pas, mais on garde des souvenirs de ça, mais on ne peut pas retourner à l’enfance. C’est la même réaction que j’ai pour toutes les maisons que je quitte ou que je vends. Ce sont les souvenirs qui ont été vécus là qui comptent. Je peux dire que ma maison natale où j’ai vécu les 15 ou 20 premières années de ma vie à Bouctouche, c’est tellement fort que je suis sûr qu’au moins un rêve sur deux que je fais, je suis toujours située dans cette maison natale. L’enfance pour un écrivain, c’est capital. L’enfance nous marque et décide qui nous allons devenir.»

En cédant son phare, cela ne veut pas dire qu’elle viendra moins souvent en Acadie, mais elle y restera peut-être un peu moins longtemps.

Le silence de Renée Blanchar: un espoir de guérison

Le film Le silence de Renée Blanchar est venu apporter un début d’espoir de guérison pour les survivants des abus sexuels commis par des prêtres de l’Église catholique en Acadie. La cinéaste de Caraquet estime avoir mis 25 années à faire ce documentaire qui relate avec sensibilité les scandales sexuels de l’église. Des victimes de la région de Cap-Pelé et du nord-est de la province témoignent de leur vécu et de leur souffrance. Présenté en première à l’ouverture du 34e Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA), Le silence qui a remporté la Vague Léonard-Forest de la meilleure œuvre acadienne connaît aussi une belle vie en salle dans plusieurs régions de la province. La sortie du film a suscité plusieurs réactions. Renée Blanchar n’envisageait pas un accueil aussi unanime à l’égard de son nouveau documentaire.

«Je ne pensais pas que l’Acadie était prête à entendre ça à ce point-là, à se questionner et quelque part à amorcer une réflexion qui, à mon avis, est extrêmement importante tant des gens qui ne sont plus pratiquants que des gens de l’intérieur qui sont toujours pratiquants et qui vont à l’église. Ces gens-là sont aussi venus voir le film et ont communiqué avec moi pour me dire ce n’est vraiment pas correct. Ce n’est pas l’église à laquelle on souscrit, dans le sens que personne ne peut être d’accord avec ce qui s’est passé ou nié ce qui s’est passé. Ç’a été la grande surprise positive par rapport au film.»

La cinéaste estime qu’elle n’aurait probablement pas pu faire ce film si elle ne s’était pas entêtée à pratiquer son métier en Acadie.

«Mon travail aide j’espère, modestement quand même, la société acadienne à réfléchir et à évoluer. Toutes les pratiques artistiques n’ont pas à être comme ça. Je trouve un sens supplémentaire au fait d’inscrire mon travail dans ce territoire et cette réalité-ci.»

Seules les autorités de l’église n’ont pas répondu à la cinéaste, ce qu’elle juge inadmissible.

«De se faire dire par les autorités religieuses on ne peut pas répondre parce que nous avons des litiges en cour, moi j’ai beaucoup de misère avec ça. Ça veut dire qu’on continue la culture du silence. En ne disant rien, quelque part ils admettent ce que le film dit qui est très dur.»

Lors de la sortie du film, la productrice Maryse Chapdelaine et la cinéaste ont exigé plus de lumières sur ces scandales sexuels dans l’église en réclamant une commission d’enquête nationale. L’idée fait son chemin, mais la sensibilisation viendra à force de présenter le documentaire, considère Renée Blanchar. Après la sortie en Acadie, elle souhaite que son film se déploie sur l’ensemble du territoire canadien en français et en anglais et même à l’international.

L’Acadie franchit des records

Record de nominations acadiennes à l’ADISQ et record canadien de prix pour le court métrage Belle-île en Acadie de Phil Comeau. Cette œuvre qui relève du phénomène a récolté 90 récompenses nationales et internationales depuis sa sortie en 2019, du jamais vu dans l’histoire du cinéma documentaire au pays (source ONF à Montréal et Doc Canada à Toronto). Ce court métrage, qui suit le parcours d’un groupe de Bellilois en Acadie, réalisé de façon indépendante et par le biais d’une campagne de sociofinancement a capté l’attention des jurys et des publics partout dans le monde. Le film qui a touché les sensibilités de plusieurs pays aborde l’exil, le pouvoir de la mémoire collective et le retour à ses racines. Il a droit aussi à une distribution télévisuelle mondiale à travers TV5 Monde qui l’a sous-titré dans une quinzaine de langues.

Sur la scène musicale, les artistes acadiens se sont distingués au Gala de l’ADISQ en 2020, en récoltant un record de nominations. Salebarbes, Les Hay Babies, P’tit Belliveau, Les Hôtesses d’Hilaire et Robin Joël Cool ont obtenu un total de 12 nominations dans plusieurs catégories. Jonah Guimond alias P’tit Belliveau, Les Hôtesses d’Hilaire et Salebarbes sont repartis chacun avec un Félix. Serge Brideau des Hôtesses d’Hilaire constate que le Québec est de plus en plus ouvert à la musique de l’Acadie. À son avis, des musiciens comme Wilfred LeBouthillier, Radio Radio et Lisa LeBlanc ont ouvert la porte à la nouvelle vague d’artistes acadiens.

«La deuxième raison, c’est qu’on fait de la bonne musique et de la musique de qualité. On fait encore de la musique acadienne dans le sens qu’on regarde le monde avec nos yeux d’Acadiens, mais on sort de la boîte et je pense que le cliché est fini», a exprimé le chanteur des Hôtesses d’Hilaire.